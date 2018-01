Parlamentarionan di IPKO impresiona cu ampliacion di Hospital

E aña aki e reunion di Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) a tuma luga na Aruba y Parlamentarionan di Reino Hulandes y Hulanda a probecha pa bishita hospital. Nan a ricibi un presentacion y alabes recorido con hospital ta kedando. E Parlamentarionan a keda encanta cu e cambionan di Hospital. UHunta di Directiva completo hunto cu algun miembro di staf Cilié a reuni cu e parlamentarionan den un efer masha ameno. Nan a bin pa mira con e relacion y e cooperacion entre e islanan ta. E parlamentarionan di IPKO tabata interesa pa sa kico tur ta tumando luga riba diferente tereno den hospital y cuido medico.

E presentacion cu hospital a duna tabata basa riba puntonan di atencion cu e invitadonan a trece padilanti cu tabata e construccion y siguramente e e diferencia entre e Hospital bieu y e nobo.

Tambe a splica nan riba e punto di finanzas y con esaki ta ser aloca den cas, pero tambe con nan ta anda cu esaki cu e seguro general, asina sr. Ezzard Cilié di hunta di Directiva a duna di conoce. Hospital a duna indicacion riba con ya e islanan ta trahando hunto riba diferente tereno medico. Na e momentonan aki tin acuerdonan cu ta den produccion y tin di nan ehecuta caba.

Un cos cu nos a elabora basta riba dje ta kico pa nos ta calidad medico. E calidad di e cuido y con nos ta anda cun’e”, asina el a elabora. E parlamentarionan tabata basta interesa den e parti aki y no tabata consciente cu hospital ta asina leu caba pa loke ta traha basa riba standardnan internacional.

Un otro topico interesante pa nan tabata e trayectonan cu hospital ta andando cun’e pa loke ta e estudionan avansa, di cual gran parti Hulanda ta haci pa Hospital.

Hospital a pidi nan tambe e ayudo riba nan nivel den e contexto di gobierno. Pa mira kico nan por yuda hospital, pasobra ta frena nan den un cooperacion cu Hulanda pa diferente medicina cu ta dificil pa haya. Nan a bin cu accion y esaki ta restringi hospital pa por sigui, di cual tin efecto di consecuencianan fastioso pa nan. “Tin cierto remedinan dificil pa haya, cu nan ta stop di entrega na Aruba. Nos ta bin gewoon den problema y nos no tin caminda pa bay”, el a duna di conoce. Hospital a ricibi confirmacion for di e parlamentarionan, cu nan lo bay duna atencion na esaki pa asina mira con pa yuda hospital.

Hospital tabata entusiasma cu e bishita di Parlamentarionan di IPKO, unda cu a duna extra nificacion pa nan yuda e instancia. A nota cu e parlamentarionan tabata hopi interesa y impresiona di e recorido di hospital. Por a mira con nan a realisa kico tur nan a bin topa cun’e. Hospital ta uno bunita y e ta hopi avansa pa loke por mira fisicamente. Loke cu mester haci ta duna e contenido debido na dje, di cual hospital ta trahando riba dje.

E diferencia ta uno grandi, p’esey a laga nan mira e edificio bieu y despues a hibanan conoce e New Bed Tower, esta Toren B pa asina nan mes por a mira kico e cambio grandi ta. Un mainta sumamente ameno y interesante pa Hospital y alabes e delegacion di IPKO cu a tuma nan tempo pa bishita nos.