Tras e declaracionnan duna door di e actual Minister di Energia di Gabinete Wever-Croes II e siman aki riba e perforacion di pos potencial di gas y azeta den awa teritorial di Aruba, parlamentario Mike de Meza a hay’e obliga di bin dilanti y desmenti varios punto eroneo cu Glenbert Croes deliberadamente kier mal informa pueblo pa su beneficio politico.



E ex titular di energia y actual parlamentario di oposicion tabata den Enfoke diabierna merdia hunto cu colega Arthur Dowers y a splica cu simplemente aki ta trata di cu campaña a cuminsa y MEP kier pronkia atrobe cu pluma cu tabata proyecto di AVP. Proyecto cu netamente bou di gobernacion di MEP mes a wordo para.De Meza a indica cu, en berdad, Armstrong Oil & Gas ta un compania conoci mundialmente, pero esey tambe ta e unico berdad cu Glenbert Croes a papia den e asunto; e resto tabata locura. Un ehempel ta ora a papia di posnan nobo.Segun de Meza, e dato cu gobierno di Aruba y Armstrong tin ta tur e dato di e proyecto di exploracion cu a wordo ehecuta bou gobernacion di AVP durante 2010 pa 2017. Ta e mesun posnan di noordoost pa cu noordwest cu Repsol y Total a descubri durante di Gabinete Mike Eman I y Gabinete Mike Eman II, esaki ta prome cu Gabinete Wever-Croes I a drenta gobernacion. “Ta mesun cos, nada nobo tin! No lubida cu na 2017, ora cu gobierno Mike Eman II a sali di gobernacion a laga tur cos cla pa haci proefboring. Ta durante gobernacion di MEP a para perforacion.”AVP pa shete aña largo a traha riba esaki. Ta AVP a bin cu Repsol y Total, a saca tur prospect positivo. E tempo ey, Mike de Meza tabata e titular di energia pa Gabinete Mike Eman I y Gabinete Mike Eman II.El a splica cu ta cinco pos Repsol a descubri e tempo ey, cual ta e mesun cinco cu Minister Glenbert Croes ta papia di dje awo como cu si fuera ta algo nobo.

Tampoco ta berdad cu un di e posnan aki lo ta mes of mas grandi cu esun di La Perla na Venezuela, segun parlamentario de Meza. E parlamentario ta considera esaki como populismo y propaganda politico di parti di Minister Croes. De Meza ta kere cu esaki ta un asunto cu mester atende cu seriedad y laga experto papia i no hunga politica populista yena cu gañamento.

Loke a pasa cu e proyecto di exploracion ta cu bou di Gabinete Evelyn Wever-Croes I a para e proyecto. Pa e falta di boluntad di Gobierno di Aruba, seis aña a pasa bay y awo, na porta di eleccion, Gabinete Wever-Croes II ta bisa cu Armstrong ta bay continua cu e trabou.

“Bo mester tabata sinta cu Repsol, British Gas y Total anto mustra interes pa por a sigui cu e proyecto. E compania a hinca mas cu 80 miyon dollar den e proyecto den pasado caba. Un proefboring ta costa bo facilmente un 20 miyon extra, pero si bo no ta mustra ningun interes nada lo pasa. E companianan aki tin otro proyecto rond mundo cu ta sigui cu ne, pero si abo como gobierno no ta haci nada, nada ta pasa.

Ta hopi trabou Gabinete Mike Eman I y Gabinete Mike Eman II a hinca den e proyecto exploracion pa gas y azeta di 2009 pa 2017, laga tur cos kant en klaar cu tur prospect probabilities super halto pa bay,” parlamentario de Meza a declara.

E ta mesun storia cu a mira di gobernacion di MEP cu otro proyecto, cu ta para, simplemente pasobra tabata un iniciativa di e gobierno di AVP. Sinembargo, ta reconoce e balor cu tin y awor kier haci uzo di dje pa core campaña. Tur e añanan aki, nan a perde tempo y recurso di pueblo papiando cu Ecuador pa supuestamente haya Fuel Oil substancialmente mas barata, of manera a duna instruccion na un compania Mericano pa wak si WEB aki na Aruba por opera riba “energia nuclear”. Parlamentario De Meza: “Ora bo scucha e cosnan aki bo tin cu hari, paso ta locura. MEP tabata kier a bin cu un Hydrocable for di Colombia cu tabata un proyecto spirito, despues MEP a papia di NLG cu inversion biyonario for di Merca, despues un Hydrogen Valley cu un compania di Spaña y nada a pasa, a papia di Ecuador nada no a pasa, tambe Quantum cu lo a hinca 3.5 biyon dollar den e refineria di Aruba pero esaki tambe a haya un morto natural.

Awo segun MEP ta Venezuela ta bay subsidia Aruba cu HFO. Pero tambe MEP lo kier uza energia nuclear na WEB”. Con serio bo por ta como un gobierno cu tanto engaño y storia fantasma of populista?, e parlamentario ta puntra.

Den tur e locuranan ey, e unico sigur ta cu varios hende a cobra cen duro, segun parlamentario Dowers primintiendo cu AVP lo investiga finder’s fee y tur e cosnan ey ya cu Partido MEP ta den su way out y si e ciudadano kier claridad di kico a pasa cu su placa y pakico e ta wordo castiga di e forma aki, anto e mester vota AVP. “No tuma e risico di un fly by night paso tin chens cu nan lo scoge y a bay goberna cu MEP. Pone un partido serio na poder cu un bon track record. Nos no ta priminti y keda sin cumpli,” el a bisa insistiendo cu mester investiga MEP pasobra no por ta posibel cu ta caba cu un deal cu Citgo, cu awo nan mes ta admiti cu e tabata tremendo. A laga 300 miyon florin di pueblo bay perdi y ningun hende a haya nada a cambio?!

Dowers ta convenci cu investigacion mester bin cueste loke cueste y e responsabelnan mester paga, financiera y penalmente. MEP a persigui hopi politico di AVP pa co’i loco!Pero e placa grandi cu a disparce durante gobierno di MEP mester bin bek den saco di pueblo pa e bay den scol pa e muchanan y den remedi pa e grandinan, entre otro. Gobierno di MEP ta papia di surplus, pero ta blo bashi pasobra e unico surplus ta loke MEP ta rancando di pueblo. “E momento ta yegando; cada dia mas cerca cu Evelyn Wever-Croes ta bay paga pa e picanan cu el a comete contra pueblo,” asina e parlamentario di AVP a duna di conoce.