Parlamentarionan a bishita Guarda nos Costa

Un delegacion di miembronan di Parlamento a bishita e dos facilidadnan di Guarda nos Costa riba diahuebs ultimo, den un esfuerso pa haya mas informacion riba e trabounan diario di e departamento. Hefe di Guarda nos Costa, Richard Kramers, a presenta e mision y e vision di e departamento. Den esey a repasa e lista di logronan desde institucion di e departamento. Tambe a presenta e retonan cu ta confronta diariamente den maneho di stranheronan cu ta permanece ilegal riba nos isla.

Miembronan di Parlamento, cu ta esunnan encarga cu tratamento di leynan di entre otro stranheria, leynan di deportacion/expulsion y ta aloca fondonan disponibel den presupuesto. Pues mester informa nan y mantene nan na altura di tur e esfuersonan cu ta haciendo y kico falta pa por atende e retonan nobo aki. Ta referi na retonan nobo, pasobra dado momento Aruba a confronta dos problema pareu. E prome ta esun sociopolitico na nos pais bisiña, cu a causa cu un grupo di ciudadano a prefera di busca un miho porvenir aki na Aruba. Comosifuera poco, despues a bin e pandemia cu a haci e interes pa muda pa Aruba mas grandi ainda. Varios biaha radar di KPA ta capta botonan cu ta yega na costa cu 10 y tin biaha hasta 20 hende abordo, cu ta pretende di landa bin canto y purba biba aki sin pasa e caminda legal. Banda di esey tin “turista” cu simplemente no a regresa nan pais di origen riba e fecha indica y tambe a opta pa permanece den forma ilegal.

Gobierno a hay’e ta aumenta e presupuesto pa Guarda nos Costa pa por a amplia e facilidadnan, busca mas ekipo, mas hende y fondo adicional pa por a cubri vuelonan humanitario pa hiba e ciudadanonan bek pa nan pais. E logro aki no a bay sin sacrificio y hopi deliberacion. Den esaki e bon relacion di Minister mr. Andin Bikker cu Reino Hulandes tabata central entre otro den cuadro di e Vierlandenoverleg (JVO). Den cooperación cu diferente instancia di Aruba, entre nan Directie Buitenlandse Betrekkingen, GNC y DIMAS, a logra yega na acuerdonan nobo cu autoridadnan Venezolano pa tuma nan ciudadanonan bek.

Na final, e Parlamentarionan a keda impresiona cu e desaroyonan na Guarda nos Costa, e facilidadnan mas moderno cu nan tin y e forma humano con ta trata e stranheronan. Nan a compronde cu esaki no ta un prizon, pues e regimen eyden ta mas suave y ta enfoca riba wanta e stranheronan na un luga sigur, pendiente nan deportacion. E problema ta, cu e facilidadnan no ta traha pa wanta hende pa un periodo mucho largo. Cu e intermediacion di Minister Bikker, awendia e proceso di deportacion ta canando mas eficiente y mas rapido. Tambe no por keda sin menciona cu e experiencia cu e trahadonan tin awendia, despues di a procesa centenares di stranhero, tambe ta hunga un rol positivo den con ta atende cu nan y con lihe ta keda cla cu nan documentonan pa deportacion.

A institui Guarda nos Costa como un afdeling na aña 2003, cu e meta pa combati e fenomeno di estadia y trahamento ilegal riba nos isla. Na november 2019 Minister Bikker a institui GNC como un departamento independiente.

Kedando ilegal na Aruba ta causa un impacto negativo pa nos mercado laboral, ta pone un presion riba nos sistema di cuido medico, infrastructura y ta afecta entrada di gobierno via di impuesto cu no ta drenta. E ta un forma di participa activamente den nos sociedad sin aporta na dje. Awendia tin mas of menos 50 empleado trahando den e departamento, pa maneha e facilidad na ex-Huis van Bewaring na Dakota y e otro ta na Sabana Berde banda di e kazerne di Brandweer na aeropuerto. Na e facilidadnan ta retene entre otro stranheronan cu wordo haya ta traha ilegal na Aruba y tambe esnan cu desde cambio di ley na juli 2019 ta yega na frontera por ehempel via boto solicitando pa asilo (‘Schipholmodel’) of esnan cu ta sin status a base di LTU y di un of otro ta forma un peliger pa orden publico.

