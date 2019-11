Parlamentario y Ex Alto Inspector di Polis Robert Candelaria: E remedi Cannabis tin 2 aña ta warda su introduccion, NO tin mester di legalisacion

Dialuna mainta den reunion cu comicion fijo di hustica a sinta cu Sindicato di Polis ( SPA) riba e topico di overtime den cuerpo policial. Aunke e otro topico no a bin dilanti, e presidente di sindicato a duna di conose bon cla cu nan no lo hala niun milimeter riba e posicion di legalisacion di marihuana.

Riba e topico aki a scucha Robert Candelaria cu tambe a sali for di e reunion y a duna su palabra riba e topico. Candaleria ta mira con e Sindicato a fija nan posicion y basa riba trayectoria/experiencia policial cu tin y ta mira siu efectonan cu e adiccion na marijuana cu ta hiba na adiccion na droga nan mas pisa ta trece cu ne, ta imposibel cu nan por cambia nan opinion.

Robert Candelaria ta mira cu e opinion cu e sindicato ta basa su mes riba dje ta uno di añas di experiencia y no riba opinion personal. Eherciendo e trabou di polis ta duna bo un bista amplio riba con e adiccion na marijuna ta keda destrui bida di hende.

Candelaria ta contento cu e topico a haya un sosten extra. No ta di awo cu e ta trese e topico dilanti, pero a nota cu mas y mas instancia tambe ta saliendo cu opinion y informacion na comunidad. Gran mayoria contra, y ta na su luga pa sali y vocifera den comunidad cu e legalisacion ta algo cu no por tuma luga. Encuentro cu pueblo ta confirma esaki, unda cu topa hende, nan opinion ta keda igual riba e topico aki. Nan ta contra!

Locual cu si ta recurente ta cu mayoria di hende no kier sali dilanti y papia. Mirando cu Sindicato di Polis cual ta experenci’a e adiccion tur dia como tambe e instancianan cu ta traha cu adiccion ta bon pa nan sali bin dilanti pa bisa cu esaki no por.

Robert Candelaria di su banda a keda recorda cu e ta bisti cu e pechi di polis como Alto inspector na e momento ey pero teniendo na cuenta cu ta un desicion politico ta bay tuma luga, pero pa menciona cu na beneficio di Sindicato SPA tin dos parlamentario mas, Rocco Tjon y Allan Howell den parlamento, caminda polisnan lo ta di pensamento cu nan ta uni.

Candelaria di su banda sa tambe cu e banda politico na momento di tuma desicion lo ta mara na e acuerdo di gobenracion di e coalicion pa cu legalisacion di cannabis. Defacto si no legalise no tin gobienro. Bistiendo e pechi politico e ta reitera locual e la bisa caba, si locual a acorda e tempo aya entre partido nan cu a forma gobierno pa legalisa cannabis medicinal, ta algo hopi simpel cu por por a keda regla hopi tempo caba via minister di salud. Den e caso di medicinal, e no ta rekeri tanto cambio drastico di ley pasobra e no lo trese cambia pa cu cultivo mucho menos e parti recreacional cu na Aruba ta prohibi. Caminda bo no mas plante, importe, bende ni tin den bo posecion. Contrario si e ta un medicina lo a keda cla masha tempo caba.

Locual nan no a percata cu despues di dos aña den deliberacion sin accion alguno concreto. Speculando riba empresanan di afo, grandi pa gana miyones. Candelaria ta di opinion si kier bin gana miyones di placa riba lomba di pueblo, creando un risico asina grandi, cu un veneno pa bo pueblo djis pa cent y/o pa bisa Hulanda mira nos a cumpli cu bo, ta totalmente robes nan ta bezig. Si acaso e cannabis medicinal mes tabata e objetivo principal, nan por e concretisa esaki masha tempo, nan tabata tin 2 aña pa hacie kico nan a warda? Lo a cumpli cu palabracion di gobernacion masha tempo, pero ta mustra cu tin hopi falta di boluntad politico pa finalisa e palabracion haci of nan ta tuma otro haci.

