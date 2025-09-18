Nos a ricibi e tristo noticia cu Robert Jeandor, Aruba su yiu internacional a bay sosega cerca nos Creador. Na bida nos tabata tin e honor como Minister di Cultura di Aruba pa na cuater ocasion oficial por a reconoce e talento unico di Robert, su amor pa Aruba y nos dushi Papiamento.
BaluArte
Na juli 2019 den e buki BaluArte, cu ta e compilacion na Papiamento di Aruba su pilarnan cultural, Robert Jeandor ta wordo reconoci pa su 55 aniversario e tempo ey como baluarte cultural di Aruba.
Embahador cultural
Na februari 2020 na Fort Zoutman nos a reconoce Robert, unda nos a gradici’e pa su aporte inigualabel na Aruba su cultura y como un bon embahador cultural pa hiba esaki riba tarimanan internacional, na unda Robert tabata hopi aprecia y balora pa artistanan di caliber halto.
Crioyo di Oro
Nos tabata tin e honor tambe pa na december 2023, otorga e premio Crioyo di Oro na Robert Jeandor pa honra su 60 aniversario den farandula na Aruba y como embahador musical di nos Pais.
Amigonan di Robert Thiel
Sin lubida na juni 2024 na e momento bunita na unda den nomber di su amigo y tocayo Robert Thiel, nos por a brinda un reconocemento di un amistad musical, cu a fortifica durante añanan di e pasion musical comparti.
Nos aprecio sincero
Sinembargo, e reconocemento mas special cu nos por a duna Robert na bida ta, ta e respet cu nos a brind’e na multiple ocasion ora nos como un Arubiano orguyoso di su yiu di tera, por a expresa cu un saludo, un brasa y un sunchi, nos gratitud sincero di profundo di nos curason, como aprecio grandi pa Robert su talento y amor pa Aruba.
Palabra di condolencia
Nos ta extende nos mas sentido palabra di condolencia na Robert su señora Vivian, su yiunan, demas famia, amistadnan, y specialmente na e musiconan di Aruba hopi forsa cu e perdida grandi aki.
Mensahe final
Nos mensahe final ta, cu Robert a wordo stima y aprecia na bida, y awe e amor eynan un biaha mas ta manifesta den nos curason y den nos oracion na Mama Maria di Alto Vista pa compaña Robert na su yegada triunfante cerca nos bon Dios. Cu Robert Jeandor, Sosega na Paz.