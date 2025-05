Parlamentario Xiomara Maduro como ex Minister di Finansa a tuma nota di e articulo di prensa di e Presidente di SADA unda e ta acusa e ex Minister di Finansa di a cuchiya e Aduaneronan debi cu pa di dos biaha SADA ta perde su caso di aumento salarial dilanti Huez, y ta desea di duna un reaccion.

Un convenio irealistico firma pa Bermudez

Den porta di eleccion 2021 riba dia 21 di juni 2017, exMinFin Bermudez y SADA a firma un convenio pa cambia structura y hisa salario di tur Aduanero. E cambio lo mester a bira vigente na januari 2018 y tur esten dia 1 di juli 2017 lo mester a haya un periodiek. Na september tabata tin eleccion y na november 2017 asina cu Gabinete Wever-Croes a sinta, a cuminsa traha riba ehecucion di e convenio. Aunke ya caba den presupuesto 2018 a reserva fondo pa paga pa e cambio aki, pronto a bira bisto cu ex MinFin Bermudez no a manda pidi ningun conseho cu ta necesario pa un cambio asina grandi manera esun cu a keda acorda den e covenio. Ex Minister Maduro di Finansa a manda pidi tur conseho necesario di Departamento Huridico y Departamento di Recurso Humano, y dia 19 di november 2018 a presenta un concepto di Landsbesluit pa haci e cambionan necesario na Raad van Advies kende na su turno a duna su conseho dia 12 di december 2018. Raad van Advies su conseho tabata negativo y a indica cu e schaalnan di Aduana lo ta mas halto cu esun di BRA cu ta conta pa tur ambtenaar, cu no tin hustificacion pa tin diferencia grandi entre e salarionan di Aduana y otro empleado publico, cu e cambio lo causa precedencia negativo y cu elo tin consecuencia presupuestario y financiero pa Gobierno. Pues cu otro palabra, Raad van Advies a mustra cu e convenio cera cu exMinBermudez tabata irealistico.

Huez den dos instancia a dicta cu SADA ta robes den su ponencianan

Ex Minister di Finansa sra. Maduro a laga haci cambionan necesario den cual na mas di un ocasion a acerca SADA pa por consulta e cambionan. SADA a mustra di no kier tene na cuenta e consehonan di tur e instancianan relevante y di Raad van Advies tambe a pone un banda. Na september y oktober 2022 e Landsbesluitnan nobo a keda cla y e salarionan di Aduana a wordo hisa. Sinembargo un grupo grandi di Aduana riba conseho di nan sindicato SADA a bay den bezwaar y despues den beroep cu e resultado cu Huez den tur dos instancia a dicta cu SADA ta robes den su ponencianan. Huez a dicta 24 di april 2025 cu Gobierno a haci suficiente pa respeta y pa por cumpli cu e convenio dentro di e espacio financiero cu tabata tin, y a actua corecto teniendo na cuenta e consehonan di Raad van Advies, Departamento di Recurso Humano y Departamento di Legislacion.

Aduana a bay dilanti den salario, pero SADA ta keda bay atras den conocemento

Parlamentario Maduro como ex Minister di Finansa a haci tur locual tabata na su alcance pa awe Aduana por a bay dilanti den salario y ademas por a haya indexering di 11,7% manera tur empleado publico. Locual si ta keda preocupante ta cu SADA ta keda bay atras den conocemento y di e manera ey ta pone e Aduaneronan pasa berguensa y de paso ta perhudica e Cuerpo di Aduana tambe. Ta lamentabel pa mira cu sr. Maduro como sindicalista su legado lo ta crea discordia, mal informa su siguidornan, kere den webo di gay di ExMinBermudez y crea un ambiente toxico na Aduana sin tin mester. Awo e por bay purba su suerte cu e Minister di Finansa nobo. Exito!