Te cu poco dia pasa, e lider di FUTURO, Gerlien Croes, den su rol di oposicion y di minister, tabata constante den su critica riba e maneho financiero di gobierno MEP. Segun Croes, e rumbo financiero cu e Gobierno di MEP tabata hiba Aruba aden tabata iresponsabel y ta perhudica Pueblo. Awe, e tono di e mesun Gerlien Croes y su Minister di Finansa di FUTURO Geoffrey Wever a bolter. E mesun maneho financiero cu ayera tabata motibo di critica y cambio, awe a bira motibo di orguyo.

Asina nos por a mira Minister Wever den conferencia di prensa riba e Uitvoeringsraportage di e Segundo Kwartaal di 2025, gaba cu tin espacio fiscal/surplus den Presupuesto 2025 y cu esaki Gobierno a cuminsa paga debe cu ta madura den 2025, y cu tin fondo disponibel tambe pa por haci inversion y duna bek na pueblo.

TUR hende cu tiki tino sa cu e Gobierno nobo di AVP FUTURO y e Minister de Finansa nobo nunca por a logra mehoracion den finansa publico den solamente 3 luna di gobernacion. Ta bisto cu tur e espacio financiero, e surplus cu tanto FUTURO a critica, ta e resultado di e bon maneho financiero hiba pa MEP. Ta un maneho cu a produci un fundeshi fuerte pa e finansa publico di Aruba cu te awe ta duna su frutanan na bienestar di Pueblo. Mas aun ta con un Minister di Finansa cu a bay cu un luna di vacacion, lo por a logra pa mustra un diferencia den maneho den un par di luna na mando?

E ta asina obvio. Locual ayera Gerlien tabata bende cu Pueblo como “un eror grave di MEP y su Minister di Finansa,” awe ta un logro digno di wordo menciona pa su propio colega di partido FUTURO den conferencia di prensa. Esaki ta prueba cu e politica hiba pa Gerlien Croes nunca tabata basa riba conocemento di finansa publico y bienestar di Pueblo, sino mas bien ta un flip flop cu ta cambia opinion politico ora di cumbini. No por otro, Gerlien y FUTURO mester reconoce cu MEP a traha un fundeshi fuerte pa Aruba su finansa publico.