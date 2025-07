E rapport mas reciente di het College Aruba financieel toezicht (CAFT) a trece claridad riba un punto importante: e situacion financiero di Aruba a mehora debi na un maneho serio y responsabel. Mas importante ainda, e cifranan ta desenmascara e retorica bashi y politicamente motiva di Sra. Gerlien Croes, cu cada bes a trata di pinta un panorama negativo di Gabinete Wever-Croes sin base den realidad.

CAFT mes ta afirma cu Aruba a logra un surplus di AWG 122 millon, ta cumpli cu e norma di gasto di personal, y cu e debe ta bahando rapidamente. Esakinan no ta opinon politico, sino hechos objectivo di un organo independiente. E ta confirma e base cu nos a planta durante nos periodo como Minister di Finansa den Gabinete Wever-Croes I y II, y ta e fruto di decisionnan dificil cu nos mester a tuma y trabou serio haci den ekipo na bienestar di Aruba.

Den oposicion sra. Gerlien Croes a inverti hopi energia den critica, sin presenta alternativa concreto of reconoce locual tabata bon pa Aruba. Sinembargo e realidad financiero no por wordo manipula pa critica politico. Aruba su situacion financiero a stabilisa hustamente danki na un maneho cu tabata dirigi riba responsabilidad y no riba show politico.

Awe e Gobierno cu sra. Gerlien Croes ta forma parti di dje por parti placa y ehucuta proyecto danki na e base fiscal cu a wordo crea durante nos periodo den gobernacion den Gabinete Wever-Croes. E placa cu awor ta wordo uza pa inversion, gasto necesario, of hasta alivia precion social, no ta cay fo’i shelo, no ta esfuerso di su colega Geoffrey, sino e resultado di e maneho prudente y di un vision a largo plazo ehecuta pa Gabinete Wever-Croes.

“Mi ta haci un yamada na sra. Gerlien Croes y tur su colega ministernan di Gabinete AVP FUTURO pa goberna cu prudencia. No laga demagogia of precion populista gasta locual nos a traha cu tanto esfuerso. Y mi ta invita tur criticonan pa tira bista riba e cifranan y no duna oido na e gañamento constante di sra. Gerlien Croes cu CAFT mes ta desbarata, ta palabranan di Parlamentario Xiomara Maduro.