Durante e reunion publico den Parlamento pa trata e Prome Cambio di Presupuesto 2025, Parlamentario Xiomara Maduro a pidi Minister Eman pa splica riba e situacion di conflicto entre Merca y Venezuela. E parlamentario a cuestiona cu Pueblo ta haya falta di informacion riba e situacion aki. Medianan social y prensa internacional ta yen di informacion y ta indica cu cada dia cu pasa tin un ecalacion mas grandi entre e dos paisnan aki. Ya caba tin presencia militar den e awanan den Aruba su cercania y nos na Aruba mes no ta hayando ningun informacion.
Preguntanan haci ta: Kico Hulanda ta informa riba e asunto aki?, Kico e plan di contingencia ta pa Aruba?, Con ta prepara e cuidadano y comercio na Aruba pa esaki?, Con lo atende si mester bin refugiado na Aruba door di e intervencion aki? Y si, A trata e topico aki caba cu Corsou y Boneiro?
Parlamentario Maduro a haci un apelacion fuerte na Minister Eman pa contesta e preguntanan aki cu prioiridad pa asina Pueblo cu ta sigui e reunion publico aki tur esnan pendiente pa e informacion importante aki por wordo informa adecuadamente.