Dialuna 9 di Juni 2025, Parlamentario Evelyn Wever-Croes hunto cu colega Rocco Tjon a tene un conferencia di prensa pa asina adresa e atakenan cu tin riba empleadonan publico relaciona cu e caso di Mike de Meza. Tambe durante e conferencia aki, Parlamentario Wever-Croes a elabora riba e desaroyonan di e caso desde diadomingo ultimo.

Parlamentario Wever-Croes a expresa cu empleadonan publico ta esnan cu ta sirbi comunidad y tur e atakenan aki contra nan, sea contra hefe di un departamento of su ekipo, no ta husto. Pa e motibo aki ta pidi e gobierno nobo pa interveni y stop e atakenan aki mirando cu e atakenan aki ta bin di nan seno.

Pa loke ta e caso di Mike de Meza, Parlamentario Wever-Croes a expresa di ta den “shock” pa tende cu awor tin un caso penal contra de Meza su persona. Loke ta mas sorprendibel ta e echo cu lider di partido AVP señor Mike Eman, tabata sa di es situacion aki caba y no a duna informacion na su coleganan di partido. Riba dj’e el a manda de Meza bay bringa su caso den corte sabiendo con grave e situacion ta.

Peor ainda ta e echo cu awe 6 luna despues di eleccion ainda no tin un gobierno completo. Aruba tin falta di liderasgo, cu kiermeen bou di tur circunstancia lidernan tin cu tuma decision, paso ta p’esey pueblo a pone bo eynan. E no ta asina cu bo kier bira un Minister President of un Vice Minister President di un pais pero bo no kier tuma decision. Den e caso di señor de Meza tampoco ta husto con e cos aki a desaroya y unda hopi hende a wordo lastra. P’esey ta ora pa señor Mike Eman tuma un decision pa caba y pone fin na e situacion aki y na tur e atakenan riba medionan social. Tambe ta ora pa de Meza cuminsa saca su conclusion paso e situacion cu e ta aden no ta facil.

Aruba no ta custuma pa keda sin liderasgo y ta stagna. Despues di e pandemia Gabinete Wever-Croes a traha hopi duro pa stabilisa e pais. Ya caba tin 2 luna cu e gobierno a huramenta pero no ta completo ainda y no ta tumando decision. “P’esey mi ta haci un apelacion na e gobierno aki pa tuma un decision y kibra e secuestro cu tin riba gobierno, y para e atakenan contra nos empleadonan publico. Ta mama y tata di famia cu ta lanta tur mainta bay labora pa hiba e pais aki dilanti, y nan no merece e trato aki.

Tambe un apelacion directo na señor Mike Eman pa mustra lidersago y mustra cu bo ta para pa nos empleadonan. Y na Minister Arthur Dowers cu ta e minister encarga cu asuntonan di personal pa para pa proteccion di nos empleadonan.

Aruba merece lidersago firme, inspira y empatico. Tur e acusacionnan y menasanan pa investiga tin cu stop. Mas y mas nos ta scucha cu ta partido MEP ta esun cu ta orchestra tur loke ta pasando, pero esaki no ta berdad. Nos ta hibando un oposicion fuerte berdad, pero nos no ta den gobierno y nos no tin nada di haber den e situacion aki.

Tambe mi ta condena e echo cu Parlamentario Oduber a cuminsa tilda partido MEP bisando cu nos ta hunga bou di un capa cu Ministerio Publico. Esaki ta cosnan cu mi ta condena y rechasa. Nos conoce nos luga den Parlamento y desde aki nos ta haci nos preguntanan y tene nos conferencia nan. Tambe nos lo sigui bishita nos proyectonan paso e gobierno aki no tin ningun proyecto pa “show off” cune paso tur ta di Gabinete Wever-Croes.

Pues mi kier pone bon cla cu partido MEP ta den e mesun shock cu henter comunidad ayera ora nos a scucha kico ta pasando. E ta un berguensa pa pais Aruba y e ta importante pa esnan responsabel sali y bisa, mescos nan a bisa cu e departamentonan ta actua den cuadro di ley, sali bisa tambe cu e oposicion aki no tin nada di haber cu e asunto di screening.