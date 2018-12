Parlamentario Treveden a trece mocion pa cu benta di alcohol den eventonan di mucha

Parlamentario di MEP, Hendrik Tevreden a entrega un mociona den Parlamento pa limita e venta di alcohol durante actividadnan di mucha. Aunke hopi promotor di eventonan di mucha ta bisa cu e motibo mas grandi ta cu sponsornan pa actividadnan ta mas facil pa haya di productonan di alcohol y pesey e situacion t’asina. Parlametario Tevreden a declara cu e mes hopi aña pasa tabata miembro di un banda musical hopi popular y nan tabatin hasta un cantica cu tabata promove uso di alcohol y mientrastanto cu e tabata crece el a cuminza mira e consecuencianan di alcohol y pesey e ta trece e mocion aki pasobra, e mes como persona, sa kico ta e consecuencianan y cu nan tambe mescos cu droga ta devastador. Tevreden a sigui cu bisa cu el a tuma e decision pa haci cambio den su bida, den su forma di pensa, y esaki ta factor importante pa haci ora bo kier cambia. Pasobra si como persona abo mes no cambia bo forma di biba, di pensa y haci cosnan, bo no lo sali di e circulo vicioso ey. E mocion akinan, segun Tevreden, ta dirigi specificamente na e generacion cu ta sigui y esnan cu tin cu bin. Loke ta wordo purba aki ta pa bai di un cambio di e forma cu Gobierno mes ta practica y ehecuta su maneho pa añanan caba. Gobierno ta ehecuta un forma di conscientizacion y preveni y claro cu esaki ta un punto di salida cu ta corecto. Pero e experiencia di Sr. Tevreden ta bisa cu mester jega na e punto caminda ta restringui. Ta conoci cu FADA por ehempel ta traha duro den e parti di conscientiza y preveni pero e parlamentario ta di opinion cu Gobierno como esun cu ta ehecuta maneho, mester bin cu restrincionnan. Awo kico ta nifica restringui, Parlamentario Tevreden ta bisa cu mester cuminza un caminda y den e mocion ta poni cu Alcohol mester wordo prohibi den tur actividad di mucha cu ta den publico.

Pero no solamente den conciertonan sino den actividadnan deoortivo tambe publico, Gobierno tin e deber di prohibi e benta di alcohol. Gobierno tin e poder pa haci esaki y e forma cu lo bai haci esaki ta dos di stipula maneho. E mocion di Parlamentario Tevreden ta juist esey pa juda Gobierno bai den e direccion pa stipula un maneho contra addicion y pesey nos tin cu cuminza na e muchanan. “Ami a haci mi huiswerk. Mi a consulta cu varios compania riba tema aki prome cu mi a traha e mocion aki”, Tevreden a declara.

E parlamentario a haci su estudio y no t’asina tampoco cu kier stroba e trabao di varios compania madre cu ta agencia di productonan di alcohol pero mester haci algo toch pa e muchanan no sigui cai den e circulo vicioso aki. E companianan aki toch tin varios otro productonan cu por wordo usa como patrocinio pa eventonan di muchanan y esaki ta caminda tambe nos mester bai, pues e cooperacion mester tin pa logra un generacion cu ta liber di addicion. E companianan cu Tevreden a aserca ta completamente habri y ta compronde e situacion y a mustra boluntad pa cu e cambio aki. Pasobra aunke e no ta mustra asina pero companianan a mustra cu nan no ta propaganda productonan di alcohol riba uniformnan di teamnan di mucha.

“Nos sa cu alcohol ta un problema grandi riba nos isla. E ta trece molester grandi y tin consecuencianan grave den comundad”, asina Parlamentario Tevreden a declara. E mocion aki a conta cu apoyo total di fraccion di MEP y fracion di RED den Parlamento pa cual e parlamentario ta contento cu esaki.

