Parlamentario di MEP, Sr, Hendrik Tevreden a duna su opinion riba e hecho cu algun dia pasa propaganda pa Cannabis a wordo haci den un MFA y den mesun rosea hasta un minister di e mesun Gobierno aki a organiza un evento pa cu Cannabis den un lugar priva. Tevreden a mustra cu e diferencia ta cu e evento di e minister di Gobierno actual ta cu tabata di Cannabis Medicinal y no recreacional. Tevreden a bisa ta pesey den Parlamento el a declara cla y raspa cu e no ta pro Cannabis Recreacional. Y ora cu separa e dos puntonan aki, Cannabis Recreacional NO ta Cannabis Medicinal. Kiermen cu ora separa e dos puntonan ki y splica bon cla na e cuidadano kico ta wordo bisa aki, bo ta elimina mal comprendemento akinan pasobra e ta importante berdad cu esnan malo cu kier, pasobra toch no ta tur hende malo kier haci uso di Cannabis Medicinal tampoco. Esnan malo cu kier haci uso di e medicina aki pa por haya e oportunidad y akinan tin un comision di parti Gobierno ta sondeando pasobra tin un procedura cu mester wordo cana, paso ta hopi ley mester atende cune, ta hopi maneho mester atende cune. Pero mester percura pa e cos keda bon cla cu tin un diferencia entre nan dos, tin un diferencia entre Cannabis Recreacional y Cannabis Medicinal anto esaki mester keda bon cla y raspa. Parlmentario Tevreden a sigui bisa cu e ta kere cu e ta keda na trabao di minister tambe pa haci esaki bon cla y raspa y si e ta organiza eventonan e mester laga sa bon cla specificamente di ki topico ta papiando p’asina pueblo por compronde tambe cua ta e debatenan y topiconan cu ta wordo hiba den eventonan asina. Parlamentario Tevreden a sigui bisa cu ora papia cu e adictonan “one on one” semper e pregunta standard ta cu cual tipo di droga nan a cuminza cune y semper semper e respuesta ta cu Cannabis y alcohol pasobra alcohol tambe ta un droga. Den su experiencia di mas cu 10 aña, Tevreden ta bisa cu ta e dos tipo di droga aki casi 98 porciento di adictonan a cuminza cune. “Nos tin un problema na Aruba. No ban crea un otro problema. No ban legaliza un otro problema. Ban soluciona uno of at least minimalize pa despues por mira kico futuro por trece”, Parlamentario Hendrik Tevreden a declara.

Comments

comments