Atrobe nos por a mira cu dump parkietenbos ta na candela. Riba tur medionan social por a mira potretnan di huma y un candela bastante grandi cu a domina e cielonan. Pa esnan cu ta biba den vecindario esaki ta hopi fastioso y un dolor di cabes pa cada biaha tin cu presencia esaki. Pa Aruba mes e ta un ripiticion di un storia cu ta parse di no kier caba. Pero nos ta ked insisti pa pronto nos mira un cambio pa Parkietenbos y vecindario si. Nos a premira cu cambio di minister y cartera lo bai mira un solucion pa parkietenbos, pero e situacion ta uno bastante complica. Den nos ultimo reunion ariba parkietenbos, y e futuro di Serlimar, minister nobo di e cartera aki sr. Ursell Arends a splica cu su intencion ta pa ‘ introduci un solucion integral pa cu Aruba su desperdicio (separa, procesa, reduci). Tambe den futuro wak si ta factibel pa traha energia di cierto tipo di sushi nan cu ta wordo acumula’.

E intencion aki di parti di gobierno lo por trece posibel solucion, dependiendo tambe di henter e asunto di surseance van betaling cu Serlimar ta aden.

Intencional o no intencional

No ta dificil pa comprende con e candela nan aki ta cuminsa. Sea ta candela cu no a wordo bon controla y paga, o tin e posibilidad cu nan ta wordo sende intencionalmente. Nos ta prefera pa sali di e punto di bista cu no ta intencional, como cu no ta agradabel pa molestia e vecindario aun mas cu huma inecesariamente. Pero cu si acaso ta intencional, ta keda na e staff pa saca afo dikon esaki ta wordo hasi, y na e seguridad presente pa evita cu esaki ta sigi sosode.

Riba tur cos, ta momentonan pa nos yuda otro y sostene otro. Ta importante pa serlimar haya e apoyo pa sigi bai dilanti hunto cu su trahadornan pa asina den futuro e no ta un molester mas pa parkietenbos y vecindario. Aruba mester un solucion duradero pa e dump pa evita candelanan asina den futuro y logra un dump sostenibel y duradero, specialmente pa e habitantenan den vecindario. Nos ta spera cu e minister encarga, e staff den maneho, y raad van toezicht hunto haya un solucion pa e problema na dump mas liher cu ta posibel.

Mas cu tur cos, no ta momentonan pa nos bai for di otro. Mas cu nunca Aruba tin di uni den tur aspecto y riba tur ramo, pa nos por sali di e crisis mas grandi cu nos a conoce como pais, Tevreden a remarca.

Comments

comments