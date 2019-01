Parlamentario di MEP, Hendrik Tevreden a duna di conoce cu cada biaha cu e haya chens e ta duna su aporte pa jega na un Aruba liber di droga pero tambe sa cu e ta un punto hopi grandi pero e idea ta cu manera ta wordo bisa “shoot for the moon and you will reach among the stars”. Ta pone un nivel halto p’asina toch logra lo mas minimo paso esaki mes ta importante pa e cuidadano di Aruba. Bisando esaki Parlamentario Tevreden kiermen cu cada bez cu enfoca pa minimaliza e uso di alcohol of percura pa droganan ilegal no gara raiz na Aruba, nos ta cuiadando un jiu di un mama. Tevreden a bisa cu e ta bini di e ramo aki pa mas di 10 y pico aña caba y den esaki el a mira den practica hopi hoben bai perdi. Awo por bisa cu ta falta di e mesun muchanan pasobra nan mes a scoge pa usa pero si tin un cantidad of un libertinage of un forma facil pa haya acceso na tipo di substancianan aki automaticamente ta hacie mas dificil pa nan den na hubentud pa tuma un decision miho. Pues Tevreden a sigui bisa cu a entrega un mocion cu kier pasa for di e fase di conscientizacion cu entre otro FADA ta haciendo bon trabao pero a pasa di e fase di conscientiza pa prohibi. Esaki kiermen por ehempel ora un tata ta bai un evento di mucha durante periodo di carnaval, e ta cumpra un cantidad di cerbes pa bebe y akinan inconcientemente e ta bisando si jiu cu ta bon pa bebe hopi. Y esaki ta cosnan cu gobierno kier prohibi. Kier urgi Gobierno pa pone e prohibicion aki den e permiso cu ta wordo pidi pa esnan cu kier haci eventonan di mucha y di hoben e benta di alcohol totalmente na tur hende cu ta asisti na e evento. Pasobra si esaki no tuma luga, nos mes ta contribuyendo pa e mucha haya un imagen cu e cosnan aki ta normal ora cu nan jega e edad pa cumpra e cosnan aki. Cu na Aruba tin problema cu alcohol, esey ta un hecho segun Parlamentario Tevreden. Nos ta den periodo di Carnaval y esaki ta haci cu tin hopi mas consumo di alcohol y sigur nos muchanan y hoben ta wak esaki y ta kere cu ta normal pues e mocion aki ta pa juda minimaliza y sigur trata na caba cu e situacion aki pe e proximo generacion por ta uno liber di alcohol y sigur mas miho ainda liber di uso di droga.

