Parlamentario: ‘ta yega un momento cu presion ta bira demasiado’

Awe mainta Fraccion di AVP a tene nan conferencia di prensa, parlamentario sra. Jennifer Arends-Reyes a duna su punto di bista pa locual ta e tema di enseñanza. Den transcurso di siman a haci varios pregunta na gobierno pa locual ta enseñanza.

E ta comparti cu den ultimo siman por a tuma nota cu diferente grupo ta pidiendo atencion na gobierno pa tin solucion den nan situacion. E ta bisa cu den reunion di presupuesto supletorio a haci pregunta na minister di enseñanza sinembargo e mandatario ta keda para na su puntonan di su plan y no lo cambia esaki ‘e ta un situacion di lamenta’.

Minister di enseñanza a bin cu recorte den enseñanza di 25 miyon florin pa e aña aki. Sra. Arends -Reyes ta bisa cu esey ta conduci na un situacion inaceptabel caminda e maestronan tin cu deal cu e situacion aki den medio di un pandemia.

“Den comienso e parlamentarionan di coalicion a bisa cu nan kier aumenta e presupuesto di enseñanza na mas porcentahe di GDP, a brinda pa traha un salario, coalicion a priminti e scolnan cu no lo ser poni den un fundacion of haci nan semi-gubernamental. Nan a trece dilanti cu den transcurso di anja no lo haci esaki”, e ta splica.

Sinembargo e ta bisa cu na 2020 e mesun parlamento di coalicion no a haci esey pa enseñanza ‘awo ta culpa Covid-19 y gobierno anterior’. E ta bisa cu henter Aruba a bay atras den nan entrada y situacion asina no ta un opcion pa gobierno pusha fundacion pa kita personal of rebaha salario.

“Ta yega un momento caminda e presion ta bira demasiado. Pa pone riba un fundacion y scolnan, e ta yega na un turno cu situacion di enseñanza ta algo nunca antes bisto caminda docentenan no ta ricibi nan pago”, e ta bisa. Un otro punto cu e parlamentario a menciona ta e preparacion di scolnan cu mester material pa scol y pa higiena pa combati e pandemia.

“E ta duna contesta cu fundacion mester wak con ta deal cu esey. No ta gobierno su problema y fundacion tin cu soluciona.” E ta bisa cu efectonan di decision cu gobierno ta tuma no ta move. Tambe ta comparti cu locual ta parti di momento crucial cu ta pasando den comunidad.

E lunanan ta keda pasa y situacion ta keda empeora caminda comunidad kier claridad di kico ta bay pasa cu nan. E ta bisa cu tambe ta Sali den medionan di comunicacion cu tin un posibel tercer ola y mester ta prepara cu e situacion cu ta bay biba cune.

