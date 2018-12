Parlamentario Sue Ann Ras ta cuestiona falta di colposcoop na Hospital

Hospital di Aruba no tin un asina yama ‘colposcoop’, esta un camara special cu mester usa ora di trata casonan di abuso. Durante tratamento di presupuesto 2018 e siman aki, e parlamentarionan a haci pregunta na e ministernan riba e presupuesto. Un di nan tabata parlamentario Sue Ann Ras, cu a cuestiona e echo cu hospital no tin un aparato importante y necesario, cu ta costa a penas 3 mil dollar. E parlamentario durante su disertacion a cuestiona, cu ni directiva di hunta di supervision no a pone e aparato aki como un prioridad pa tin esaki na hospital.

Cifra halto di abuso

Durante e disertacion, Ras a mustra cu e cifranan di abuso/maltrato di mucha ta halto y cu e comision di hospital mes a indica esaki. “Mi ta condena y ta haya inaceptabel, cu nos ta na aña 2018 y cu ni directiva di hospital, como tambe conseho di supervision di hospital, ainda no a pone e echo pa tin un colposcoop como parti di nan instrumentonan importante como prioridad”, Ras a bisa. El a sigui pa splica kico e aparato aki ta y con pa uz’e. “Pa clarifica pa esunnan cu no sa, un colposcoop ta un camara pa saca potret interno, pa haya e rastronan di e posibel ofensa cometi. Pa haci investigacion genital, na momento cu tin un caso di abuso di mucha awor, tin deficiencia di presencia di un colposcoop”, Ras a bisa. “Pues manera por mira awo, un colposcoop ta un instrumento hopi crucial, cu mester tin ora cu bo ta trata cu un caso di abuso di mucha, specialmente den corte. Anto e comision no ta dispone di esey, paso hospital no a pon’e como prioridad, door cu e.o. ta trata di e topico di abuso sexual, cu ainda ta considera como un taboe y ta prefera di evita esaki, segun e rapport di e experto internacional Anne Hofman”, e parlamentario a sigui bisa.

Taboe

Segun Ras, den e rapport di e experto Anne Hofman, e echo cu no a percura pa cumpra e aparato ta paso e topico ta uno taboe y ta prefera di evita esaki. Mas condenabel ta, cu e aparato aki ta costa a penas 3 mil dollar y niun ex minister ni tampoco parlamentario di oposicion den tur e añanan cu a pasa, cu ta bisa di tin mucha y hende central, a percura pa cuestiona esaki. Mientras e relatonan anual di e comision ta indica, cu tin un promedio di 60 caso pa aña, di cual e grupo mas afecta ta esun di 0-5 aña y ¼ di e muchanan gemeld, ta keda hospitalisa den nan propio piso di mucha. “Y e rapportnan a indica cu for di 2015 e casonan a multiplica y cu e trend aki lo a sigui den 2016”, Ras a sigui bisa. Como tal, e parlamentario a pidi e mandatario pa esaki forma parti di presupuesto di 2019 y a desea di haya sa minister su opinion y compromiso pa cu esaki!

