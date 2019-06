Parlamentario Sue-Ann Ras (MEP): “Mi ta lamenta cu no tin claridad tocante kico tur ta pasando na SPO”

Durante conferencia di prensa di siman pasa, Parlamentario Sue-Ann Ras a elabora riba e intrankilidad y incertidumbre cu e docentenan, e muchanan y e mayornan ta pasando den dje pa loke ta trata SPO (Special Praktisch Onderwijs). Den e documento fundamental: Adviesnota Praktijk Onderwijs Op Aruba September 2017, ta poni cu tin dos SPO riba mesun linea, pero na dos diferente localidad. Tambe ta bon pa aclarea, cu e edificio nobo na Brasil ta traha pa un capacidad maximo di 145 alumno.

CURICULO NOBO

Enseñansa ta keda e fundeshi principal di un pais y p’esey mes mester trat’e cu tur seriedad, transparencia y responsabilidad, sin laga e stakeholders principal afor, esta e docentenan. E realidad tabata, cu SPO tabata draai cu un curiculo a base di loke e docentenan mes a crea, experiencia y analisa den transcurso di aña. Pa loke ta trata e ‘inhoudelijke vernieuwing’ lo tin su impacto riba ful e organisacion y e facilidadnan necesario. E necesidad pa amplia e cantidad di aña di estudio di 3 pa 4, sigur ta uno hopi crucial, specialmente si nos confronta e realidad cu ta trata di mucha di 15-16 aña. Tur aña ta traha bezetting y ta manda e contenido di curiculo pa Departamento di Enseñansa pa nan sa. “No por descarta niun momento, e experiencia y experticio di e docentenan envolvi, specialmente si ta presenta un curiculo, cu niun hende sa di unda el a bin, ken ta e actornan, con a yega na dje, etc. Esaki ta loke ta trece incertidumbre y speculacion innecesario. Paso mi mes a manda Minister Lampe pregunta relaciona cu esaki dia 5 di juni 2019 (mira adhunto) y te ainda mi no a haya contesta. Mas cu claro, anuncia cu tin un curiculo nobo y e docentenan en cuestion mes no sa nada, bo ta provoca un situacion desagradabel y kisas sin tin mester”, Ras a cuminsa na splica.

FUSERING SANTA CRUZ Y BRASIL

Nos ta yegando fin di aña escolar y mientras cu e edificio nobo na Brasil a keda cla y e muchanan di pariba a muda eynan, preocupacion ta keda riba mesa, si SPO Sta. Cruz tambe ta join. E edificio no ta traha pa acapara tanto alumno, ya cu SPO Savaneta tin 144 alumno y Sta Cruz tin 133 alumno. “Si cada scol tin un promedio di 30-40 alumno cu ta gradua y actualmente tin como 90 alumno nobo pa drenta SPO, mi no ta compronde con por sikiera pensa pa fuseer. Simpelmente nos ta creando un problema, unda no tin mester. Nos sa cu e alumnonan aki tin mas reto y no ta nada consehabel ni saludabel pa pone tanto alumno cu reto den otro y nos tin experiencia di pasado cu nos mester tene bon na cuenta, ora cu nos kier aplica e pensamento di hinca ‘scol chikito den scol grandi’, Ras a sigui bisa. Y ainda mester duna atencion urgente cu e edificio nobo aki, no tin ni gymzaal tampoco ‘green house’, unda cu e alumnonan mester ehecuta e practicanan fundamental.

Ras a indica tambe cu ta recientemente, dia 11 di juni 2019 el a haya contesta riba pregunta cu el a haci na Minister dia 1 di februari 2019 (mira adhunto) y esaki tambe di lamenta. Finalmente Ras a haci un apelacion atrobe na Minister Lampe, pa aclarea e dudanan aki, specialmente mirando cu nos ta yegando na fin di aña escolar y ta inaceptabel pa e alumnonan, e docentenan y e mayornan no tin claridad riba kico lo pasa pa e aña escolar nobo.

Comments

comments