Diamars mainta, durante un entrevista na Parlamento, Parlamentario Shailiny Tromp-Lee a remarka di kier trece aclaracionnan pa loke ta trata su discurso na IPKO siman pasa, mirando cu a tuma nota cu prensanan partidista no por bisti nan pechi di pais Aruba, y ta saca cosnan for di contexto treciendo asina na comunidad, su discurso den un lus negativo.

Parlamentario Tromp-Lee a indica cu e motibo pakico e ta kere cu tin un relacion di desconfiansa den Reino ta pasobra cu su coleganan parlamentario Hulandes ta carece di conocemento di e islanan, di informacion concreto di e desaroyo di cada isla y ta carece di e sabiduria cu cada isla riba nan mes ta unico y tin un otro punto di salida. No tin un “one size fits all”. Durante su discurso, sra Tromp-Lee a haya algun pregunta cu aki na Aruba a wordo saca di contexto y esaki semper ta e caso na momento cu nan no ta compronde (of ta haci manera no ta compronde) e panorama completo y ta uza esaki na beneficio partidista, cual sigur ta e caso den e situacion aki.

Parlamentario Tromp-Lee ta indica cu den un situacion “normal” enberdad su trabou ta, manera indica pa un colega di Hulanda na IPKO, pa controla gobierno y si mester yama nan pa duna cuenta den sala di Parlamento riba nan actonan. Esaki sigur lo tabata un remarke completamente na su lugar pero mirando e realidad pa loke ta trata e proceso encamina pa loke ta trata COHO y RAFT esaki no ta e caso. Desde un principio Gobierno tabata informa Parlamento y desde un principio mayoria den Parlamento no tabata di acuerdo cu e condicionnan y tampoco cu e “take it or leave it” actitud di Hulanda. Algo cu te dia di awe mayoria di nos no ta compronde y of ta haya acceptabel mirando e situacion. Ta importante pa na momento cu ta trata e retonan financiero actual di pais Aruba, na ningun momento perde for di bista e contexto y e realidad actual di nos pais. No por lubida cu tur cos a orgina door di e pandemia.

Pesey mes Parlamentario Tromp-Lee a trece dilanti den su discurso na IPKO e refinanciamento di e debenan, na unda nan como Parlamento di Aruba den su mayoria a indica na gobierno cu nan no ta para pa e ley di consensus di supervision financiero. Den e contexto aki ta haya incomprendibel cu awe Hulanda ainda tin esaki riba mesa y cu Hulanda ainda ta pone como condicion pa refinanciamento di e debe mara na covid.

Pa loke ta trata e refinanciamento di nos debenan mi a trece padilanti na IPKO cu mi ta haya hopi remarcabel cu mientras nos ta combersando tocante slavernijverleden y democratisch deficiet, nos ta haya un situacion na unda cu nos como Parlamento di Aruba (den su mayoria) a indica na nos gobierno cu nada no a cambia den nos postura pa cu e leynan di consenso toch Hulanda ta sigui cu e proceso di RAFT. Mescos cu nos no tabata para pa COHO, nos no ta para tampoco pa RAFT. Alabes mi a trece padilanti cu mi ta haya incomprendibel cu Hulanda kier sigui negosha encuanto RAFT sin a contesta of reacciona oficialmente riba nos verslag manda pa Hulanda al respecto na mei 2022. Pesey a pidi nos coleganan di Hulanda pa duna e situacion aki su atencion. No pa bin haci nos trabou pa nos pero mas bien pa nan bay atende e punto aki cu nan Gobierno.