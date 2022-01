Nos dia a cera ayera 18 di januari 2022 y a habri awe cu un situacion hopi critico na Colegio Arubano. Net durante un siman cu nos studiantenan ta den CP. For di momento cu e prome noticianan a drenta, mi a tuma contacto cu Minister di Enseñansa cu a informa mi un tiki mas detaya di e problema. Despues di esey mi por a tuma nota di e carta di Schoolleiding, cuerpo di docente y demas trahador cu a keda manda pa Directiva di SVOA. Alabes via medionan social mi a tuma nota di e accion di awe caminda maestronan a informa di no lo traha awe y cual a haci cu e CPnan plania pa awe no por a bay door.

Como Parlamentario sigur mi lo sigui monitoria e situacion y ta urgi Bisdom, Directiva SVOA y demas stakeholder pa bay sinta na mesa y yega na un solucion final mas pronto cu ta posibel na beneficio di nos muchanan. Na mes momento ta sumamente necesario y sigur no menos importante pa crea e paz laboral cu t’asina importante pa nos por garantisa enseñansa di calidad na nos studiantenan. Si nos maestronan den nan mayoria ta firma un carta caminda nan ta enfatisa nan desconfiansa y puntonan di critica, ta na su lugar pa atende esakinan mas liher cu ta posibel. E situacion aki ta andando di juli aña pasa y segun nan parti di medaya e situacion a empeora y no a bin ningun cambio.

Mientras ta den e proceso di sinta na mesa mi ta haya na mes momento sumamente importante pa mantene e liña di informacion pa cu studiante y mayornan habri. Algo cu maestronan a canalisa via prensa pero di parti di Directiva di SVOA no a bin claridad cual a crea un situacion no transparente. Falta di informacion a haci cu hopi studiante y mayornan no tabata sa kico pa haci. Esaki sigur ta algo cu mester keda preveni.

Lastimamente nos mester constata cu ultimo añanan constantemente tin onrust na Colegio Arubano. Mi ta spera di curason cu hunto lo sa di yega na palabracion y accionnan concreto pa percura pa nos studiantenan no ta esnan cu lo sali perhudica y alabes crea e paz laboral pa nos maestronan.

