Delaster dianan mas mi lesa, mas mi scucha, mas mi ta tuma nota di e double standard di cierto politiconan. Desaroyonan actual di e partido mas grandi di oposicion ta yena cu esakinan. Tin ta exigiendo pa integridad basa riba, segun nan, echonan di miembronan prominente di partido y cu ta pone un nubia scur riba nan partido, pero ta lubida e echo y realidad cu e nubia aki tabata tey di prome cu el a subi lista. Cu otro palabra, no obstante esaki, a dicidi di join e partido y profila su mes banda di e miembronan prominentenan aki, a core campaña cu nan y a bin ta traha cu nan te di dia di awe. Pregunta ta: dicon a warda te awor pa sali colga paña sushi di partido na cabuya? Of ta djis integridad segun ta cumbini? Of diripiente pa argumenta bo desapunto, rabia y hostinacion pa e echo cu bo propio partido a ridiculisa bo y accentua e echo cu bo a gaña pueblo den e caso aki, a ocasiona tur cos? Pasobra echo tambe ta cu no ta Mike de Meza so a mandanan “bay muri” pa loke ta trata e caso Tofanelli, pero ta bo lider Mike Eman y bo otro coleganan Arthur Dowers y Benny Sevinger tambe a laga boso ataca, cuestiona y gaña riba MEP mientras ta bo mesun partido mes ta esun cu a fiha e direccion y desaroyo encuanto e caso aki. Interesante pa pueblo haya sa e pakico di e accion aki di nan parti pa cu nan nobato di partido.

Awor cu a atacha bo credibilidad personal diripiente echonan existente di desde bo entrada den partido ta stroba? Diripiente ta boga pa norma y balornan di good governance? Kier papia di hisa calidad di politica mientras ora ta cumbini ta aplica politica bieu pa haya atencion y crea fama. Te dia di awe mi no a tende ningun disculpa na pueblo pa a malinforma encuanto e caso Tofanelli. Di cueste loke cueste semper mester pinta MEP malo y como gañado na beneficio partidista y of personal. Ta bon pa pueblo para keto un rato y puntra dicon ta te cu awor diripiente a realisa e necesidad cu un cambio profundo ta necesario den su partido. Dicon nunca antes a sali publicamente cuestiona postura di partido pa cu e casonan IBIS y Avestruz y a warda te cu awor. Integridad no ta algo cu nos mester kier segun ta cumbini nos, integridad mester keda aplica na tur momento y bou tur circunstancia.

Partido Mep a bin ta traha structuralmente pa garantisa integridad den gobernacion. Mas cu claro a integra integridad den e programa di campaña di Partido MEP tambe. Ora a yega e momento, Lider di Partido MEP y actual Prome Minister di Aruba sra. Evelyn Wever-Croes, a percura pa integridad a forma e liña cora den maneho di Gabinete Wever-Croes. Den e programa di Gobernacion partnernan den coalicion a stipula cu mester brinda pueblo di Aruba un gobierno basa riba bon gobernacion, transparencia y integridad den gobernacion. Na mes momento poniendo hopi enfasis riba un finansa publico responsabel pero sin perde di bista cu semper e ser humano mester keda central.

Fraccion di MEP di su banda tambe a demostra cu a traha duro pa percura cu e concepto no ta keda bashi y solamente na palabranan bunita riba papel. A percura pa trata y aproba leynan necesario pa garantisa integridad den gobernacion. Leynan manera Ley di Financiamento di Partidonan Politico, Screening Ministers y Ley di Ombudsman y tambe mester menciona cu a percura pa aproba fondo pa duna inicio na Bureau Integridad y Integriteitskamer. No obstante esaki ta bon pa enfatisa e echo cu den bida y den politica ora nos haya cierto responsabilidad pa carga y e oportunidad pa representa nos pueblo nos mester sa pa haci esaki dignamente y responsablemente. Nos mester ta consciente cu si bo no cumpli of haci cosnan irregular bo mester responsabilisa bo mes pa esakinan tambe. Algo cu semper MEP a para pe, contrario na AVP cu ta brasa corupcion y cuestiona jan en allemaal y nunca nan mes.