Exactamente 1 siman pasa fraccion di AVP, MAS y Accion 21 a firma un carta cu nan a entrega na VNO. E carta aki tabata dirigi na Conseho di Minister di Reino y Staatssecretaris di Koninkrijksrelatie Alexandera van Huffelen unda nan ta acusa Gobierno di 3 punto: 1) Nepotismo y vriendjes politiek, 2) contract WEB y Eagle LNG, y 3) Ta cuestiona Presidente di Parlamento. E ta mas cu obvio cu oposicion, sosteni pa su prensa comprometi, tabata anticipa y desea pa Gobierno di Aruba haya un KB. Un carta cu ta carece di argumento y mas bien ta demostra un biaha mas un hamber pa poder enorme. Ta duidelijk cu AVP ta haci tur cos na su alcance pa bin bek na mando sin importa e daño cu nan ta causa nos pais, nos hendenan y e relacion cu nos tin cu Hulanda.

Punto 1: Nepotismo y vriendjes politiek

Nos Minister President actual tin un total di 21 persona ta traha den su ministerio. Un diferencia grandi compara cu e 400+ personanan cu Mike Eman tawata tin ta traha den su ministerio. Como un hende cu a yega di traha na un ministerio mi ta puntra mi mes pakico Mike tabatin mester tanto hende asina? Unda nan tabata sinta? Kico tabata nan tarea? Mike no por contesta esakinan, pero ami si: vriendjes politiek y malgastamento di fondonan publico. Esaki tawata con Mike tawata paga pa hendenan campaña pa nan. Tur e ta bisa cu e lo tin trabou pa nan basta nan cana bandi dje y duna sosten. Anto awe net nan tin e curashi di acusa MEP di friends and family. Esaki no ta tur, nos no por lubida cu Mike y un otro ruman tawata traha pa Henny. Ademas un otro ruman a haya casi 2 miyon florin na sponsor via instancianan publico, placa di pueblo, nos placa di belasting cu por a bay pa e.o., renoba scolnan of inverti den salubridad. Awo, Aruba ta chikito y e por ta posibel cu famia y conocirnan ta traha hunto. No tin nada robes si e persona ta cualifica pa e posicion y tin vacatura pa e posicion. Pero e ta diferente ora ta trata di fabor politico y conscientemente ta scoge pa malgasta fondonan publico pa beneficio di bo partido.

Punto 2: Contract Eagle LNG y WEB

Ya pa mas cu 10 aña WEB di su banda tabata kier a transiciona pa gas. Nan a haci hopi hopi estudio, paga miyones na consultancy y hasta a haya aprobacion di gobierno di signatura berde na december 2016 pa esaki. E tempo ey gobierno di AVP tabata forsa WEB pa bay cu GasUnie. Pero WEB no kier a deal cu GasUnie pasobra e prijs no ta cumbini WEB. Na juni 2020 Gobierno di Aruba a inicia un proceso pa busca operadornan pa e refineria y otro desaroyo riba e tereno di refineria. Meta mas cu claro ta pa crea cupo di empleo y trece inversion y placa pa gobierno. E proceso aki tabata totalmente transparente y sin metemento politico for di cual Eagle LNG a sali como un candidato potencial pa desaroya e area unda e refineria ta localisa.

Segun nos expertonan e deal aki tin hopi beneficio pa WEB y pa Aruba. Entre otro ta scapa WEB $20-30 miyon pa aña na gasto di fuel, ta scapa WEB mucho mas na gasto di operacion y mantencion, ta genera energia mas limpi, na un prijs mas stabil, ta genera un desaroyo economico nobo, cu inversion di $100-$150 miyon, lo genera cupo di empleo, LNG ta mucho mas mihor pa medio ambiente y ta pone cu Aruba por cumpli cu tratadonan internacional di baha emision di CO2 y cumpli cu nos parti na combati global warming.

Pero atrobe nada cu Gobierno actual haci no ta bon pa oposicion, ni sikiera ora Gobierno continua cu nan propio proyectonan. Pa oposicion aworaki Gobierno, WEB, Eagle LNG nunca a y lo duna informacion suficiente. Si berdaderamente nan tawata desea informacion, nan lo asisti tur reunion, hiba discusionnan sano y trece otro solucionnan en caso tal cu nan no ta di acuerdo cu esakinan. Pero esey ta tareanan hopi dificil pa oposicion, mas facil ta pa keda cuestiona integridad, independencia y profesionalismo di nos profesionalnan y di profesionalnan internacional.

Punto 3: Presidente di Parlamento

Pa loke ta trata e acusacion contra Presidente di Parlamento sr. Edgard Vrolijk, tin grabacion na monton y pueblo y Hulanda mes por saca nan som. Desde un principio el a traha cu transparencia, teniendo su mes na regla, informando esaki na un forma directo y semper manteniendo e espacio pa cada fraccion haci nan trabou. Di otro banda, no por bisa mescos pa presidentenan di tempo di AVP y lider di MAS. Grabacionnan ta prueba cu durante nan signatura den Parlamento otro gay tabata canta. Eynan si tabata tin un dictadura total caminda no tawata tene ningun consideracion cu e trabou parlamentario y caminda oposicion no por a haci su trabou manera mester ta. Awor ta un realidad si cu presidente actual no ta brinda nan e espacio pa nan shownan yena di politikeria, pero asina mes nan tin tur e libertad pa yena nan spreektijd manera nan ta haya ta bon. Claro, esey por riba dianan cu nan tin gana di bin trabou.

Ta un lastima cu mientras Aruba ta pasando den momentonan hopi dificil y yena cu reto, na lugar di aporta cu criticanan constructivo y solucionnan concreto, nan ta scoge pa keda hunga weganan politico na beneficio propio. Pero e ta mas cu bisto cu e Gobierno actual ta trahando cu alma y cuerpo pa saca Aruba padilanti y percura pa e recuperacion necesario na beneficio di nos hendenan. Trahando hunto sigur nos ta logra. Si mira cifranan di Najaarsnota y perspectiva pa 2023 ya caba nos por ta positivo cu poco poco nos ta birando menos dependiente di Hulanda y ta cuminsa para riba nos propio pia. Ta momento pa nos tur ta positivo y trahando pa un mihor Aruba.