Parlamentario Shailiny Tromp-Lee (MEP): Mike Eman gusta gaña, manipula y crea desunion

Pa 3 aña y y 3 luna practicamente pueblo no a scucha nada di dje. E no tabatin e decensia pa drenta Parlamento y representa tur esnan cu a vota pe. Mayoria di su Fraccion no ta bin reunion, sigur no esnan di Comisionnan fiho di Parlamento caminda nan por haya hopi informacion di Gobierno y diferente stakeholders.

Awe Mike Eman conscientemente kier crea rabia y instiga door di malinforma pueblo encuanto e exigencia di Hulanda pa loke ta trata cortamento di 5 miyon Florin pa luna den AZV. Un condicion cu di aña pasa ta vigente y cu desde e la keda poni riba mesa Gobierno di Aruba y Parlamento a cuestiona y sigur a indica na mas di un ocacion cu no ta di acuerdo cu ne.

Lastimamente pa por haya e fondonan urgente y necesario Aruba no tabatin mucho tempo pa negosha (pa no bisa cu di parti Hulanda no tin espacio pa negosha) y a bin ta cumpli cu e condicionnan di Hulanda di corta den gasto di salubridad pa por haya placa fia pa por paga e.o. subsidio di salario, MKB steun, salario di sector publico y fundacionnan, y pa por cubri cu necesidad financiero di full e Pais den e pandemia aki.

Sin e fondo aki sigur nos economia, nos negoshinan chikito y mediano no lo sobrevivi y hopi cupo di trabou lo bay perdi y nos hendenan lo perde nan trabou y salario completo.

Durante IPKO na Juni 2020 y na Jan 2021 Fraccion di MEP a trata e punto aki debidamente cu Coleganan di Eerste y Tweede Kamer. Alabes a aserca diferente di nan directamente pa indica nos indignacion y malcontento pa loke ta trata e condicion pa corta den AZV net durante un pandemia. Un condicion cu por cierto no a keda poni riba mesa pa Curaçao of Sint Maarten. Fraccion di MEP alabes a reuni cu diferente stakeholders y tambe cu AZV.

Recientemente Parlamento a reuni cu practicamente full zorgsector cu a indica cu e cortamento den AZV ta inacceptabel y su impacto lo ta desastroso pa nos pais. Algo cu Gobierno a bin ta indicando caba. Ban spera cu awor Gobierno, Parlamento, AZV y Zorgsector hunto, den Union, por convence Hulanda pa kita e condicion aki for di mesa.

Pueblo no laga Mike Eman gaña bo! Ta pasobra ta aña di eleccion el a lanta for di soño y kier mal informa, dividi y crea rabia.

Ta bon pa pueblo sa cu Conseho di Minister di Reino, basa riba e conseho di CAFT, a dicidi dia 15 di mei 2020 pa corta den AZV. CAFT a conseha pa kita 5 miyon di e placa cu Aruba mester haya na juni 2020, ma Conseho di Minister di Reino a dicidi pa kita 5 miyon di AZV pa luna. Esey ta e berdad!

