Parlamentario Shailiny Tromp-Lee (MEP): Cu peticion special na DOW pa bin cu solucion pa e situacion di caminda y lugar di parkeo pa dos scol na Noord

Diaranson ultimo Parlamentario Tromp-Lee a acerca DOW pa un solucion pa e situacion di caminda y lugar di parkeo di dos scol na Noord. Tromp-Lee ta indica cu como parlamentario e a keda acerca pa diferente mayor y docente pa intermedia pa yega na un solucion pa e siguiente caminda y lugar di parkeo:

Caminda y lugar di parkeo dilanti Scol di Hunga Chikitin Bin Bin cu ta keda pariba di MFA Noord. Tromp-Lee ta indica cu e problema di e caminda specifico aki tabata conoci pa su persona caba. Su yiu homber ta train baseball pariba di e scol y su yiunan a y ta bishita Scol di Hunga Chikitin Bin Bin. Den pasado e la yega di trata e situacion aki caba cu DOW, cu ex-Prome Minister sr. Eman, cu ex-minister Oduber pero lastimamente te dia di awe no a yega na un solucion concreto y duradero.

Awor cu awa ta yobe hopi e situacion ta hopi malo y e caminda practicamente no por keda uza y e entrada di scol ta dificilmente accesibel. E situacion aki a keda crea door di e construccion di e lugar di parkeo di MFA Noord y Gobierno e tempo ey no a percura pa soluciona e problema crea. E problema aki ta uno structural y cu tur aña ta keda presenta den temporada di yobida.

E otro situacion ta dilanti Felipe B. Tromp y Agnes Kleuterschool. Mesun problema cu buraco y awa. No por para pa baha mucha trankil y accesibilidad ta bira fastioso. Sin papia mes di e impacto cu e situacion tin riba e trafico ora tin cu trece y busca e muchanan na of for di scol.

Pa cumpli cu e peticionnan haci na su persona, Parlamentario Tromp-Lee a dicidi pa haci un apelacion na DOW pa por bin cu un solucion a corto plazo pa e scolnan aki. E ta en espera riba un feedback di DOW pa cu su peticion.

