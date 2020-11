Parlamentario Shailiny Tromp-Lee (MEP): A urgi Gobierno pa trece claridad pa e grupo di zweminstructuers

Dia 7 di oktober 2020, riba peticion, Parlamentario Tromp-Lee a reuni cu 2 representante di e grupo di zweminstructeurs di natacion escolar. Nan a acerca su persona pa por plantia nan preocupacion y alabes duna splicacion di e situacion cu nan ta aden actualmente. Segun informacion ricibi e dia ey ta trata di un grupo di alrededor di 20 trahador cu desde 2 di september 2020 ta bibando den inseguridad y pa es motibo aki a acerca Parlamentario Tromp-Lee pa yudanan haya claridad y transparencia.

Durante e reunion diferente punto a keda trata e.o.: nan rechtspositie, programa di natacion escolar actual y su resultado, posibel programa nobo cu te ainda nan no a ricibi y tampoco a keda consulta y posibel consecuencia pa cu nan salario.

Pregunta na Minister Lampe

A base di e peticion haci na su persona, Parlamentario Tromp-Lee a dirigi dia 9 di oktober 2020 19 pregunta por escrito na Minister Lampe caminda a pidi’e pa un contestacion dentro di dos siman. Mirando cu e no a ricibi esaki den dos siman, dia 28 di oktober 2020 a manda e minister un recordatorio pa cu contestacion di e preguntanan. Dia 2 di November 2020 Parlamentario Tromp-Lee a ricibi e contestacion riba su preguntanan. Mirando cu a ricibi esakinan mientras e tabata den tratamento di Presupuesto Supletorio e la dicidi di pidi atencion un biaha mas pa e situacion specifico di e grupo aki. Minister Lampe a indica cu ningun hende lo perde nan trabou y cu mas bien su plan nobo lo crea mas cuponan di trabou. Mirando cu por escrito Tromp-Lee a keda informa cu e plan nobo aki ainda no ta cla, e la cuestiona dicon ta haci cambionan memey di un aña escolar y alabes mirando cu ya caba nos ta den November e ta haya mas cu logico cu e trahadornan kier haya claridad y transparencia pa loke ta trata nan trabou y salario entrante 1 di januari 2021. Esaki ta e fecha riba cual Minister Lampe a anuncia cu e cambionan lo tuma lugar. Alabes Tromp-Lee a enfatisa cu no obstante e echo cu Minister Lampe ta bisa cu Natacion Escolar ta un Proyecto mester subraya e echo cu e ta un Proyecto andando ya pa mas cu 27 aña y mas cu claro esaki ta trece cu ne cu e trahadornan durante añanan a adkiri derechonan y cu unilateralmente no por haci cambio na esakinan.

Mester tin trankilidad

Tromp-Lee ta indica alabes cu si enberdad kier aplica e cambio den programa riba asina un corto plazo, e ta haya na su lugar cu e plan nobo aki mester ta cla y comunica na tur stakeholder. Den tempo di COVID aki nos tur, pero sigur Gobierno, mester por percura pa mantene paz laboral y preveni cu nos trahadornan ta den un intrankilidad y situacion di stress innecesariamente. Tromp-Lee ta haya tambe sumamente importante pa envolucra e grupo den e realisacion di e plan nobo mirando cu nan tin e experiencia den practica y ta esnan cu mester bay ehecuta e plan nobo cu ainda no a keda presenta na nan.

Rechtspositie

Otro aspecto cu Tromp-Lee a pidi atencion pe durante tratamento di presupuesto supletorio ta nan rechtspositie. Un punto cu ya pa añas nan a bin ta lucha pe. Parlamentario Tromp-Lee a haci un peticion special na Minister President pa agilisa e proceso na DRH pa loke ta trata consehonan pendiente cu Minister Lampe a manda pidi. Den su contestacion por escrito na Tromp-Lee e la indica cu e ta en espera riba conseho di DRH. Ta trata e.o. e situacion cu mayoria di e grupo aki desde 2009 no a bin ta haya un contracto tur aña y alabes e situacion cu mayoria di nan tin 20 aña of mas ta traha na e Proyecto y te ainda no por a haya un vaste dienst.

Tromp-Lee a finalisa bisando cu e ta spera cu enberdad Gobierno percura pronto pa e claridad y transparencia necesario pa cu e grupo specifico aki.

