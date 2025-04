Durante un reunion publico dia 25 juni 2024 caminda nos a trata Presupuesto Supletorio 2024, mi a entrega un mocion pa urgi Gobierno di Aruba pa dentro di un cuadro financiero responsabel y husto, stimula e bienestar y trankilidad di nos grandinan. Esaki por medio di adaptacion di e lista positivo di remedinan di AZV segun un analisis cu AZV mester haci. E mocion aki a keda sosteni unanimamente.

E meta ta pa Gobierno sondea e posiblidad si ta factibel pa ehecuta cambio a corto plaso pa exclui pensionadonan di paga pa remedinan cu no ta riba e lista positivo.

Un tiki historia

Desde 2004 AZV a introduci un lista di remedi a base di conseho di Advies Commissie Geneesmiddelenlijst AZV (AGA). E lista aki ta bisa na e dunadonan di cuido cua remedinan AZV ta cubri y cua remedinan AZV no ta cubri. Hopi biaha ta referi na e lista aki como ‘Postieve lijst’ (lista positivo). Durante pandemia nos tur por corda e exigencia di Hulanda pa nos corta 60 miyon den e fondo di AZV. Pa logra cumpli cu e exigencia aki, cu por cierto nos tur tabata haya algo incomprendibel y inacceptabel, AZV a uza e asina yama 5-wave model cu e positieve lijst tabata forma parti. Dus di e tempo ey AZV no tabata cubri cierto remedinan mas. Mi kier enfatisa cu ora cu parlamento a trata e adaptacion di e lista positivo a indica na Gobierno cu na tur momento mester garantisa cuido di nos grandinan y esnan cu ta sufri di un of mas malesa cronico, y asina mantene e accesibilidad na nan remedinan necesario. Dus cu AZV mester keda cubri esakinan. Gobierno a sigura Parlamento cu abase di instruccion di nan specialista e remedinan cu no ta riba e lista positivo mester keda cubri, dado caso ta trata di malesa cronico. Asina a sosode cu na 2021 y 2022 AZV a adapta e lista positivo y a saca afo tur remedi ‘over the counter’ (‘OTC’) cu ta wordo considera remedi pa cuido propio.

Origen di e mocion

Como Parlamentario mi tabata haya hopi keho di e cambio door di nos grandinan, esta cu nan mester paga pa nan remedinan. E tempo ey mesora mi a tuma contacto cu Minister Oduber cu na su turno a percura pa AZV sali duna mas informacion y a introduci un Info lijn. Meta tabata pa splica entre otro nos grandinan ki caminda mester cana pa haya e remedinan cubri dado caso nan ta pashent cu ta sufri di un malesa cronico. Cu tempo e kehonan a baha drasticamente pero toch tin un grupo di pensionado cu no obstante informacion y posibilidad brinda door di AZV, ta keda cu e dificultad pa yega na nan remedinan cu no ta riba e lista positivo y esaki consecuentemente por tin consecuencianan negativo riba e salud di e persona. Mirando cu economia di Aruba tabata den un crecemento positivo y pa 2 aña consecutivo nos presupuesto di Pais Aruba tin un surplus tabata e momento na juni 2024 pa poco poco urgi Gobierno pa cuminsa duna bek na nos hendenan. Na mi opinion e espacio financiero crea primordialmente mester bay pa yuda esnan cu mas tin mester di dje y nos grandinan sigur ta un di nan. Nos no ta unda nos kier ta, pero sigur MEP a pone nos pais bek riba e bon caminda.

Meta primordial di e mocion tabata pa nos grandinan haya nan remedinan cubri y no mester core ningun risico innecesariamente. Mas cu claro esaki lo tin un efecto positivo pa nan cartera. Mi ta gradici ex-Minister Oduber pa percura pa e sondeo tuma lugar y cu dia 13 di december 2024 Conseho di Minister a dicidi pa percura pa e alivio aki tambe pa nos grandinan. Lastimamente pa motibonan imprevista implementacion no por a tuma lugar na comienso di aña pero awor si e ta bay keda implementa.

MEP a priminti, MEP a cumpli, AVP/Futuro ta ripiti anuncio di Dangui Oduber.