Parlamentario Sevinger: Parlamentarionan a bati man pa Minister sinembargo awe Serlimar den estado di likides

Mey mey di tur crisis tanto corona virus como economico, pueblo ta haya su mes confronta cue crisis di Serlimar, miembro di fraccion di AVP, Benny Sevinger a declara.

Den hentern a caos cu gabinete Wever Croes a bin ta creando pa casi tres aña caba, ta surgi awor esun di Serlimar caminda gobierno mester a bay pidi proteccion di Corte, pa evita cu e compania aki lo wordo declara bancarota mirando cu e no por cumpli cu pago di su debenan.

“Esaki ta mesun Serlimar cu den pasado tur miembro di Parlamento cu ta sostene gobierno, a aplaudi e maneho di e Minister di Serlimar di e tempo ey, gritando entre otro cu awor si Aruba tin un minister transparente.

Un minister cu practicamente tabata sinta tur dia na Serlimar pa tuma decisionnan, caminda el a bira kita e Director di e tempo ey, a kita Hunta di Directiva y a bira nombra director nobo, hunta di directiva nobo caminda e Minister nobo awor di su partido, a bira kita e mesun director nobo aki.

E mesun persona culpabel di e desaster aki, e mesun persona cu na e momentonan aki ta sinta na cas ta cobrando ‘overbruggings toelage’ su di dos den menos di cuater aña, tambe lo ta cobrando como den RDA, tambe awor ta consehero di Minister di Husticia pero ta su persona ta esun responsabel pa e desaster cu Serlimar ta pasando aden.

No ta e director di e tempo aya a pusha pa bay huur un edificio cu ta costando pueblo casi un miyon pa aña pa asina complace cu su sponsornan, no ta e director a dicidi di bay cumpra un incenarator nobo cu te awe no ta funciona.

Aki ta bon pa mustra cu tabatin un contract cu e compania Johnson caba pa cu e trabou di incenerator pero dos cu Johnson no ta un sponsor di carnaval a dicidi di kita e trabou for di dje, pa asina purba haya entrada pa carnaval y esaki no ta funcionando awo.

No ta e Director, no ta e Hunta di Comisario a dicidi cu ta bay contrata diferente artista pa pone potret riba trucknan, no ta Director y Hunta di Comisario a dicidi di cumpra trucknan nobo mientras cu Serlimar tabatin trucknan cu tabata funciona perfectamente, cu por a bay ainda entre cinco pa dies aña mas.

Awe tur e trucknan aki ta para na dump birando hero bieu pa por a dicidi di cumpra trucknan nobo pa asina por a haya un cachi cachi, via via manera semper e minister aki a custuma di haci.

Esaki ta e desaster cu nos ta mira y Parlamentarionan batiendo man pa e minister aki durante e añanan cu e tabata Minister y awor ta sinta cu ‘de gebakken peren’ y nan ta mira cu Serlimar no ta bayendo e direccion cu e mester a bay, hayando hopi mas placa cu e gobierno anterior.

Mas di 6 miyon pa aña Serlimar a haya di presupuesto di pais Aruba extra y por mira cu esaki a wordo mal gasta, caminda no ta por nada un miembro di Parlamento a bisa cu mester bin un investigacion den Serlimar y cu consecuentemente e minister cu a retira, mester bin para responsabel pa su actonan.

Si pueblo mira Serlimar, mira enseñansa, si mira decisionnan cu gobierno ta tuma riba e problema di pandemia, si mira e decisionnan cu gobiernot a tuma unilateral riba cortamento di salario caminda no tin dialogo, no tin un coherencia entre e Ministernan.

Un gobierno cu ta depende na e momentonan aki di un asiento, pueblo por mira e desaster cu e pais ta pasando aden pero cueste loke cueste mester mira con nos por yega e meta final cu ta eleccion otro aña, pa motibo cu nan sa cu nan no lo bin bek pa e desaster cu nan a haci.

Tres aña bayendo caminda pueblo di Aruba a paga miyones na medidanan, debe di pais Aruba a subi cu miyones, hasta yegando casi 100% di e debe pa e aña aki y pueblo no por mira nada a cambio, den ningun sector y sigur no den cartera di pueblo,” Parlamentario Benny Sevinger a declara.

