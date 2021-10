Parlamento riba peticion di fraccion di MEP cu ta un iniciativa di colega di fraccion Sr. Tevreden, a haci e peticion pa yama Minister President di Aruba den un encuentro publico pa duna splicacion tocante e proceso di screening di Ministernan di Gabinete Wever-Croes II. Esaki despues cu desde reunion den Parlamento pa aproba credencialnan di Ministernan, partidonan den aliansa solido den coalicion a dicidi di uni pa exigi pa haya sa contenido y informacion relaciona cu e screening siendo cu pa ley esaki no ta permiti. Ademas di esaki ta exigi CV di miembronan di e Gabinete tambe.

E Parlamento aki ta e di 11 constelacion desde pais Aruba, por lo tanto esaki ta e di 11 Gabinete cu ta goberna Aruba tambe desde cu Aruba a bira pais. E reunion yama pa miembronan di fraccion di MEP riba e topico aki ta casi e unico den 35 aña. Tur e conmocion y peticion di oposicion ta algo nobo. Pero p’esey Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray ta contento cu a atende cu e topico aki debidamente y cu tur transparencia. E proceso cu a cana pa cu screening ta un proceso cu a cana semper pero awe kier insinua cu e proceso a bay diferente of tin cambio. P’esey Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray a haci e pregunta cu si ultimamente sra. Lopez-Tromp a pasa screening si e procedura tabata diferente of tin cambio. Contesta cu a ricibi di Prome Minister, sra Evelyn Wever-Croes a confirma cu e tabata exactamente mesun proceso di screening.

E Parlamentario ta puntra su mes ki balor agrega tin pa entrega CV di Minister na Parlamento siendo ta na un Gobierno su discrecion e profil desea di personanan pa yena e diferente funcionnan di Minister. No ta mane na un departamento di Gobierno of den sector priva cu tin un proceso di solicitud unda ta purba yena un posicion basa riba descripcion di función, e persona su capacidad, su estudio y experencianan. Den caso di entrega un CV mes, con Parlamento por huzga si e persona ta capaz? Si por ehempel wak bek na trayectoria politico, tin colega den Parlamento awe cu a forma parti di mas constelacion di Gobierno cu un background social y a bira minister di Infrastructura y Enseñansa.

Parlamento tin e trabou di control berdad pero riba con e placa presupuesta ta wordo gasta y si plan di maneho ta wordo ehecuta y realisa. Pues NO ban bruha kico ta e rol di nos funcion den Parlamento. Ademas awendia en bes di CV por sigui mayoria hende riba Facebook of por hasta Google. Den pasado ex Minister di Infrastructura a yega hasta di screen inversionista uzando Google segun su declaracion. Ademas si tin algo scur den pasado di un persona, e Parlamentario no ta kere cu e lo aparece riba CV manera por ehempel si e tawata adicto.

Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray ta kere cu si ta desea cambio den e ley di screening, coleganan den Parlamento por introduci cambio den e ley, pues mester hacie parti di nos trabou. Nos ta un pais den desaroyo y e Parlamentario ta kere sigur cu nos no mester sali cu critica so pero tambe aporta na e solucion y aporta realmente na futuro di nos pais.

