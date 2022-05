Prome dia, manera custumber, ta cuminsa cu reunion di Tripartite entre e islanan. Esaki pa caba di fiha e posicion di e islanan riba topiconan di discusion riba agenda cu ta bay tuma lugar durante e reunion di IPKO. Despues cu e diferente presidentenan di cada respectivo Parlamentonan a hiba palabra brevemente, e prome topico riba agenda tawata “Geschillenregeling”. E intencion di e discusion aki ta, apesar cu cada isla por hiba un postura y tin su propio cuadro como iniciativa di ley riba con pa resolve disputanan entre paisnan den Reino, pa yega na un solo producto di ley cu por wordo presenta atrobe na Hulanda como proposicion. Geschillenregeling ta un ley cu a wordo trata caba den pasado na Hulanda unda Aruba, conhunto cu Corsow y St Maarten, a dedica hopi esfuerso y tempo pa trece e importancia y e origen di e necesidad di e ley aki na miembronan di tweedekamer na Hulanda. Esaki a sosode como un “lobby missie” mirando cu hopi biaha e miembronan aki no conoce e historia, e motibo real y e necesidad pa soluciona esaki pa tur islanan den Reino Hulandes cu ta keda referi na un “democratisch deficiet”. Siguientemente discusionnan a sigui riba e ley concepto di COHO (Caribisch Orgaan voor hervorming en ontwikkeling) entre e islanan mirando cu e ley na nivel di Reino aki ta regarda tur e tres islanan. Aki a purba fiha un posicion si tur tres isla ta of no ta di acuerdo cu ley actual y su contenido manera cu e ta. Despues a purba yega na puntonan cu cada isla ta wak como aspectonan di articulonan den ley cu lo desea di wak cambio. Asina ta purba e ora di inventarisa puntonan comun pa duna direccion na discusionnan momento cu reunion sigui conhunto cu Hulanda na mesa. Aruba a entrega alabes e peticion pa e ley na nivel di Reino cu ta regarda supervision financiero pa Aruba tambe wordo trata pa asina representantenan di Aruba por hiba discusion y duna eventualmente informacion y opinionnan na e delegacion Hulandes cu ta presente na e reunion di IPKO. Aruba te ainda tin un supervision financiero a base di Landsverordening conhunto cu protocol entre gobierno y Hulanda. Pues introduccion of no di e ley y su contenido na nivel di Reino pa cu supervision financiero ta trece un dinamica pa Parlamento mirando su tarea y obligacionnan constitucional.

Comments

comments