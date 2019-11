Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray: “Aruba ta depende grandemente di productonan importa cu tambe tin su efecto riba prijsnan na Aruba”

Mirando con prijsnan ta desaroya na Aruba y scuchando pueblo, por sinti cu esaki tin su efecto logicamente pa tur hende. Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray ta elabora un poco riba importacion y con esaki tambe lo por afecta prijsnan di producto na Aruba. Ta asina facil pa ora prijs subi na Aruba pa culpa un Gobierno dimes siendo cu no ta Gobierno ta e unico posibel actor den subida di prijs di productonan na Aruba. Aruba ta depende grandemente riba importacion. Na prome lugar y manera cu ta generalmente conoci, Aruba como isla chikito ta grandemente dependiente di importacion pa loke ta trata e parti di alimentacion. Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray ta elabora un poco uzando datonan di CBS (Centraal Bureau Statistiek) cu ta publica informacion di importacion na Aruba. Por nota den e tabel adhunto e balor di importacion pa solamente e item di cuminda total pa di dos kwartaal di 2019 pero tambe importacion di Estados Unidos (USA) y Hulanda. Importacion di cuminda ta tuma lugar pues pa 77.1% for di e dos destinacionnan aki. Importacion di cuminda pa e periodo menciona ta bin pa casi 60% di Estados Unidos so. Desaroyo di inflacion na Estados Unidos (USA). Mirando cu Aruba ta importa mayoria parti di su alimentonan y por a constata caba cu practicamente 60% di alimento ta procedente di USA, ta interesante pa tuma nota con inflacion ta comporta su mes den e pais aki. Den e tabel adhunto por tuma nota di e desaroyo di inflacion pa tanto Aruba como tambe pa Estados Unidos. Si Aruba ta importa algun producto di e pais aki, Aruba ta importa e efecto di inflacion di e pais aki tambe. Por tuma nota e ora cu mientras cu Aruba su inflacion te cu luna di juni (pa mita di aña 2019) ta na 3.4%, na Merca tambe inflacion ya ta 2.2% pa mesun periodo menciona. Pues por bisa cu momento cu Aruba importa for di Merca of cualkier otro pais, ya caba e prijs di e producto tin su efecto inflatorio for di e pais di origen cu Aruba ta importa for di dje. Con prijs di cuminda ta desaroyando. For di cifranan di CBS, cu ta e oficina cu ta midi cambio di prijsnan ta Aruba, Parlamentario Sra. Setty Christiaans- Yarzagaray ta ilustra pa solamente e grupo di productonan di cuminda (food and catering services) con esaki a desaroya pa luna di Juli di 2019. Bou di a grupo aki por nota tambe e sub-componente fruta y berdura. Por tuma nota con prijs di fruta te cu luna di Juli di e aña aki compara cu Juli di 2018 a subi cu 32.6% y berdura a subi cu 19.1% pa e mesun periodo menciona. Pero alabes CBS ta presenta tambe e dato di por ehempel e categoria fruta, cua tipo di fruta su prijs a subi asina substancialemente. Den e tabel adhunto por tuma nota con prijs di Cherry y Strawberry a subi cu 66.3%, Awacati a subi cu 58.1% y otro tipo di fruta (manera kiwi of peach) a subi cu 63.1%. Mientras cu prijs di appel a subi cu 7.2% y banana y bacoba a subi cu 11.2%, apelsina mes a baha cu 15.2%. Pues aki por wak cu ta depende cua fruta e consumidor ta cumpra con afecta e ta pa e prijs. Factornan cu ta influencia prijs y inflacion.Ya den conferencianan di prensa Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray a trece padilanti algun di e actornan cu ta influencia prijs di un producto prome cu e ta na benta riba shelf na Aruba. Un di e factornan ya ta menciona cu ta e efecto inflatorio di pais cu Aruba ta

importa for di dje. Alabes por a nota con prijs di crudo pues na su turno prijs di gasolin ta fluctua na e banda halto e aña aki compara cu aña pasa. Gasolin na su turno ta haci cu prijs di transporte di productonan tambe ta hisa. Na Aruba comerciantenan tambe a ricibi e informacion cu prijs pa servicio di Astec a wordo ahusta y cu tambe ta contribui na costo mas halto di productonan na Aruba. Gasolin riba su mes ta influencia prijs, directamente of indirectamente, substancialmente na Aruba. Ta keda e ora un otro componente tambe cu ta un factor den prijs cu ta e margen di ganashi cu cada negoshi ta stipula. Gobierno tin control solamente riba un cantidad di producto basico cu ta pertenece na e canasta basico y por lo demas, comercio na Aruba, mirando cu tin Free Enterprise na Aruba, por determina riba nan mes prijsnan di pruducto (of servicio). Nota si, mirando politikeria cu ta tumando lugar rond di e tema di inflacion na Aruba, cu invoerrechten di banda di Gobierno na Aruba riba fruta y berdura ta 0% desde aña 2006. Pero tambe cu crisisheffing a wordo introduci ya caba pa un aña y mei pasa casi cual no lo por tin efecto asina substancial riba loke ta trata fruta y berdura of otro producto. Awentempo ta asina mas facil pa obtene informacion y Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray no ta kere den e forma di haci politica manipulando cu informacion of mente di hende y p’esey ta scoge pa trece articulonan dilanti purbando di contribui na educa pueblo y por ta hasta ex-politiconan y politiconan cu awe ainda ta papia sin substancia nan mes djis keriendo cu bisa algo ta haci cu hende ta kere nan.

