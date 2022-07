Hopi atencion tin rond di pregunta si lo bay paga e 5% bek di e recorte salarial di 12.6% di sector publico y semi-publico desde cu e decision a wordo tuma pa motibonan di solidaridad a consecuencia di e crisis di COVID-19 pa asina yuda otronan cu a perde trabou. Sigur momento cu Hulanda a pone condicionnan adicional cu Gobierno mester a cumpli cu nan prome cu por paga esaki bek.

Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray ta di opinion cu ya no tin motibo mas pa no cuminsa bay bek na normalidad y paga e 5%. Motibonan pa su opinion ta cu e pago di 5% bek ta presupuesta den presupuesto di pais Aruba di 2022. E ley cu ta duna Gobierno e apoderacion pa ehecuta principalmente gastonan y maneho, ta ley di presupuesto di pais Aruba. Na maart ultimo Parlamento di Aruba a aproba e presupuesto cu ta inclui e 5% pago bek.

Alabes Hulanda a yega na acuerdo adicional cu Gobierno di Aruba pa e pago aki di 5% bek. Condicionnan principal tawata cu mester pasa e ley unda cu e placa aki mester ta presupuesta, mester pasa e ley di Normering Topinkomens (LNT) y cu politieke ambtsdragers (Minister y Parlamentarionan) no lo cobra nan recorte salarial di 25% bek awor. Pa esaki Minister President di pais Aruba, sra. Evelyn Wever-Croes, mester a bin Parlamento di Aruba pa pidi sentimentonan mirando cu Gobierno no por a duna Parlamento e instruccion aki.

Awe por wak cu presupuesto ya wordo aproba incluyendo e pago di e 5% di recorte salarial di sector publico y semi-publico, no incluyendo Minister y Parlamentarionan. Parlamento a pasa e ley di LNT, a pesar cu Parlamento a haci ahustacion na e ley segun su autoridad cu tin y segun tur informacion comparti door di tur e instancianan cu a wordo scucha den e proceso di e ley di LNT. Cambionan manera hisa e nivel di salario di topinkomens di sector semi-publico y NV’s di gobierno ta substancia basa riba e ley di voorzieningen politieke ambtsdragers su nivel y no riba e salario cu recorte mirando cu practicamente tur otro sector na Aruba ya a bay bek na nan salarionan normal. E temporada di transicion pa e nivel di salario stipula den e ley di LNT tambe a wordo cambia. Esaki pa motibo den comparacion con otro paisnan a haci’e, mirando cu Hulanda mes a duna mas tempo pero principalmente pa evita casonan na cantidad contra Gobierno dilanti Corte pa no a aplica un tempo mas rasonabel di transicion na e topinkomen stipula.

Pa e motibonan aki Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray ta di opinion cu no tin ningun motibo mas pa pospone e pago di 5% na e empleadonan di sector publico y semi-publico y cu pa otro aña lo por yega bek na normalidad den nan salarionan. Ya ta mas di 2 aña caba ta aplicando e recorte y ta spera cu economia y finansas di pais Aruba pronto ta bek na nivelnan pre-COVID.