Tur dia nos mester enfrenta un sinfin di problema. Problema cu yiunan y cu nan skol, cu costo di gasolin, cuminda, awa y coriente. E problemanan aki ta trece preocupacion, stress y hasta sa causa pleitonan. Parti di e problema ta e mesun falta di maneho y vision di e Gabinete actual. P’esey e ta cinico cu Gabinete Wever-Croes a decreta aña 2023 como un aña di union y positivismo. Pero no tin ningun alivio pa Pueblo. No tin ningun speransa cu den e aña nobo aki e pobresa lo bira menos. Den tur esaki nos Pueblo ta keda dividi pa motibo di un obsesion cu pasado, odio y rencor. P’esey Evelyn ta yama Mike Eman maligno. Esey ta un atake personal cu ta totalmente opuesto na union.

Prome minister a bin cu un Pakete di Medida 2023 pa despues anuncia den un mensahe di fin di aña cu 2023 lo no ta facil, cu cambionan grandi y cu impacto hopi fuerte pa cada persona. Esaki ta un mensahe pisa, negativo y sin ningun speransa pa Pueblo. No tin ningun perspectiva pa alivio cu cosnan ta bay drecha. Pero toch nos prome minister ta pidi pa union y positivismo di un Pueblo cu e ta maltrata.

Nos mester ta hopi preocupa, ya cu presupuesto 2023 practicamente no tin un solo proyecto cu lo duna un aporte grandi na un miho desaroyo economico, un progreso di e mercado laboral of un alivio pa miles di cas di famia. Tampoco tin alivio pa e inflacion cu pa mal maneho di gobierno lo dal Pueblo mas duro cu nunca.

AVP a bin cu varios alternativa, pero Gabinete Wever-Croes kier keda ciego pa loke Pueblo a bin ta sufriendo pa casi seis aña caba. Ta parce cu Gabinete Wever-Croes tin un solo vision, esta esun drecha situacion financiero di ‘friends and family’ mientras ta bisa cu e Landspakket ta practicamente identico na e vision di e Gabinete aki: kier cambio sin cuminsa cerca e ministernan. Djis wak e maneho señora Evelyn pa cu Besaril y Arubahuis. Esey tabata un ehempel claro con friends ta gosa, mientras ta impone medida di supuesto solidaridad riba Pueblo.

Gobierno a kita cinco miyon tur luna pa loke ta cuido medico di henter Pueblo, pa awor kier papia di ‘mehoracion di cuido medico’. Mientras tanto miles di hende ta biba e realidad cu nan situacion a deteriora pa motibo di mal maneho di e mesun gobierno aki. P’esey e ta cinico cu awor ta papia di mehoracion sin cu tin curashi defende hendenan grandi cu no tin suficiente fondo pa paga pa nan remedi.

Gobierno di prome minister Evelyn no kier pa bo analisa kico con su gabinetenan a goberna pa

mas cu cinco aña, rancando placa for di Pueblo, for di cuido medico, for di educacion di nos yiunan, for di husticia, for di e sector social, for di comercio y hasta for di turista.

Ora cu e mesun prome minister aki bisa Pueblo cu “uni nos lo atende e retonan nobo creando solucion, oportunidad y un base solido pa progreso y felicidad” y kier pa Pueblo kere su palabranan y promesanan un biaha mas. Pero pa ken aña 2023 lo ta prospero? Pa ken aña 2023 lo trece union y positivismo? Realidad ta cu e rumbo actual lo hiba nos na mas y mas probesa. Naturalmente lo sigui tira culpa riba proyectonan cu si a mehora bo calidad di bida y a haci Aruba mas bunita pa tur hende. Pero hustamente e atakenan ey ta corda nos cu ta posibel pa goberna cu ideanan grandi, cu energia pa traha pa Pueblo y pa eleva no solamente nos infrastructura, pero mas importante ainda e calidad di bida di esun cu mas mester di ayudo.