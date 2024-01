Riba dia 18 di december 2023 Ryçond do Nascimento vota pro e Presupuesto 2024. El a tuma su tempo pa scucha tur argumento na fabor y contra e presupuesto aki. Tambe el a compara e presupuesto aki cu nos historia di finansas publico.

Segun e analisis di Do Nascimento presupuesto 2024 tin dos aspecto cu ta haci e historico. Desde 1986 gobierno a hiba un maneho financiero desastroso, culminando cu deficitnan promedio di 300 miyon pa aña durante e periodo 2011-2014. Pa colmo e proyecto Bo Aruba a costa mas cu un biyon florin, mientras cu e administracion di di e proyecto tabata asina malo cu te awe ta imposibel pa investiga ken tur a strica miyones. P’esey Hulanda a obliga gobierno na 2015 pa drenta un trayecto mas sostenibel.

Desde cu Aruba conoce supervision financiero a tuma casi dies aña pa Aruba logra su prome presupuesto consecutivo cu ta na tempo y alabes tin un surplus. Porfin Aruba ta riba e bon caminda, bao liderazgo femenino di señora Evelyn Wever-Croes, pa logra aplica responsabilidad y disciplina fiscal den forma structural, percurando cu nos ingresonan ta supera nos gastonan.



Tin un otro aspecto mas cu ta haci Presupuesto 2024 historico. Semper gobiernonan tabata duna prioridad na interesnan partidista y personal riba e consehonan profesional, manera esun di Algemene Rekenkamer, Raad van Advies y nos Sociaal Economische Raad. P’esey awe nos tin problema cu dump na Parkietenbos y e RWZI na Bubali. Pa motibo di e mal maneho desde 1986 awe poder di compra ta abao, cuido medico ta suboptimal y problemanan social ta grave. Semper politiconan a enrikece nan mes. Nos por a mira esey den e casonan di Paul Croes, Benny Sevinger, Alan Howell y Guillfred Besaril. Tabata normal pa nan fix yen trabaonan den e aparato gubernamental, manera Otmar Oduber a fix Hans Geerman y aparentemente “tur” tabata duna beneficionan special na comerciantenan acerca na nan partido, enrikeciendo asina hende manera Leoncita Arends.

Presupuesto 2024 ta marca un prome kiebro visibel cu e politica bieu y corupto. Pa prome biaha e mayoria di e maneho den e presupuesto ta yiu di un colaboracion profesional entre Aruba y Hulanda. Gobierno a haci un cantidad di estudio sistematico (doorlichtingen) cu a informa unda mester bin cambio. Esey no ta nifica cu nepotismo a ser eradica totalmente, pero echo ta cu nos ta riba un rumbo nobo cu tin e potencial pa deshaci di e mal gobernacion di pasado. Asina nos por crea un aparato gubernamental mas competente, aumenta calidad di nos enseñansa y crea un economia cu ta brinda mas oportunidad pa nos ciudadanonan por florece.

Do Nascimento ta rechasa manera cu algun politiconan ta uza e dolornan real di e ciudadano pa haci comosifuera cu ta gobierno actual a crea pobresa. E politica di corto plazo aki ta diseña pa enrikece e clase politico, mientras pueblo ta empobrece. No lubida cu tur placa cu gobierno fia, ta pueblo ta paga bek cu interes den forma di impuesto riba cabes di nos yiunan y nietonan. Tambe Do Nascimento ta rechasa e apoyo cu Accion 21, RAIZ y Gerlien Croes a duna na mensahe cu Mike Eman ta e solucion door di vota pro e mocion cu Mike a trece dilante.

Amor pa Aruba ta motibo pa apoya Presupuesto 2024. Ta importante pa nos cuminsa cera caminda pa cualkier “Old Boys’ Club” por bolbe pluma e pais aki, nos tin e obligacion moral pa yuda gobierno keda riba e rumbo di un futuro financieramente saludable. Ta ora pa nos rechasa politica tradicional y hunto lucha pa un structura politico-economico nobo. Ban compromete nos mes cu un politica cu ta impulsa principio y pensamento racional. Ban resolve e desafionan di nos pais na un manera sostenible. Ta asina so nos por construi un futuro miho y mas bunita pa nos yiunan cu nos ta stima.