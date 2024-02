Si Ministerio Publico mester trata caso Flamingo manera Otmar ta boga p’e, no ta keda nada otro cu pone Paul Croes den libertad di biaha y suspende e caso penal contra Benny Sevinger. Si OM mester haci loke Otmar ta bisa, mester benta e investigacionnan contra Guillfred Besaril y contra Chris Romero y Eddie Briesen den bari sushi. Segun Otmar, ningun declaracion di Marisol Tromp encuanto delitonan penal cometi pa Otmar mester wordo uza pa Ministerio Publico, ya cu Marisol Tromp ta un contrincante politico di Otmar. Pa colmo Otmar ta haya cu e uzo di e declaracionnan di Marisol tambe ta un violacion di Trias Politica.

Den e reudanan di prensa semanal di Otmar nos por mira e prueba cu Otmar ta wordo domina pa e mentalidad di e sistema di patronahe politico. Den un estado di derecho saludabel, e berdad mester ta central. Esey ta nifica cu tur persona mester haya un trato igual ora nan ta den un situacion similar. Pero, den e sistema di patronahe politico e no ta importa si bo tin e conocemento of e habilidadnan necesario, tampoco ta importa si loke bo ta bisa ta berdad of no. E unico cos cu ta conta den e sistema corupto ta bo afiliacion politico. P’esey e declaracionnan di Otmar ta deplorabel desde un punto de bista tanto huridico como etico.

Oposicion politico versus berdad huridico

Na prome luga, Otmar ta troce e principio cu loke realmente ta importante ta si un declaracion ta berdad, no e afiliacion politico di e persona cu ta haci e declaracion. Den e sistema di patronahe politico, afiliacion politico ta mas importante cu si un declaracion ta berdad. Segun Otmar e simples hecho cu tin un conflicto politico, ta nifica cu Ministerio Publico no por inicia un investigacion penal basa riba declaracionnan di un oponente politico. Sin embargo, derecho penal ta trata di haya e berdad basa riba pruebanan cu ta legal y convencente.

Credibilidad di e declaracionnan di testigo

Otmar kier pa e declaracionnan di Marisol Tromp wordo rechasa simplemente pasobra e ta un contrincante politico. Segun Otmar, Ministerio Publico no tin nada di bay studia si tin informacion valioso den e declaracionnan di Marisol Tromp. Pero, den un investigacion penal cuidadoso, Ministerio Publico mester evalua tur declaracion di testigo pa asina por descubri e berdad. Ministerio Publico mester evalua e credibilidad di e declaracionnan aki, basa riba varios factor, manera e credibilidad di e testigonan, e consistencia di nan relato y cualkier evidencia cu ta apoya e declaracionnan.

Trias Politica

Otmar no sa di kico e ta papia ora e ta menciona Trias Politica. E parti mas importante di e Trias Politica ta trata di e separacion entre gobierno y hues. Esey kiermen cu gobierno no mag di mete den e trabao di hues. Pa compronde esaki miho, nos mester haci un distincion entre kico ta un instruccion y kico ta un declaracion. Un instruccion ta un ordo na hues, bisando hues kico e mester skirbi den su sentencia. Esaki ta completamente prohibi, pasobra e ta un violacion di e Trias Politica. Hues mester studia un caso penal unicamente basa riba loke ley ta bisa y basa riba pruebanan legal y convincente. Na su turno un declaracion ta simplemente un aangifte of un testimonio cu ta encera un relato cu hende ta duna na Ministerio Publico. Ta na Ministerio Publico pa studia e relato pa wak si e por contene informacion importante. Si nos mira e caso di Otmar, nos mester subraya cu Marisol nunca tabatin e autoridad como ministro di Infrastructura y Medio Ambiente pa duna instruccion na Ministerio Publico, es decir, pa bisa Ministerio Publico ken nan mester persigui. Loke Marisol Tromp a bisa Ministerio Publico tabata un declaracion. P’esey Marisol nunca a viola e Trias Politica.

En corto, Otmar Oduber ta uza argumentonan politico corupto pa scapa di su responsabilidad penal. De facto e ta boga pa mantene e sistema di patronahe politico cu no ta importa cu berdad, sino solamente bo afiliacion politico. Sin embargo, si nos stima Aruba, nos mester lucha pa un sistema legal basa riba principio di husticia y igualdad dilanti di ley, den cual declaracionnan di tur testigo, incluso esun di contrincante politico, ta wordo tuma na serio y ta wordo evalua riba su propio merito den marco di e investigacion penal.