Riba 10–11 di april 2025, mi tawatin e honor di representa Aruba na e reunion di Parlatino na Panama, na unda miembronan di e comision Parlamento Latinoamericano a bini hunto pa atende algun di e menasanan di siguridad mas critico cu nos region ta enfrenta: traficacion di droga, traficacion di hende, crimen organisa y e risico di terrorismo. Esaki no tabata djis un encuentro, e tabata un plataforma pa intercambia strategianan efectivo y preventivo basa riba solucionnan real. Pa Aruba, a reconfirma locual Futuro a trece dilanti for inicio: Nos mester actua awor pa proteha nos futuro, prome cu problemanan chikito crece bira dañonan duradero.

Conta Nos Bendicionan, Pero No Ignora Nos Realidad

Aruba ta bendiciona. Compara cu algun pais den e region, nos no ta enfrenta crimennan horibel manera traficacion di organo. Pero hecho ta: Aunke nos ta un pais chikito y fortuna, nos no ta immuun pa e tipo di crimen nan aki. Aruba ta un hub strategico entre Sur America, Norte America, y Europa, un “trechter” door di cual criminalidad, cu e país grandinan ta enfrenta nan mes cune, por y sa pasa. Nos no mester balota nos siguridad. Nos mester protehe proactivo, continuamente y cu determinacion.

Un Vision Global Comparti, Aruba No Ta Su So

Un di e confirmacionnan mas fuerte di Parlatino tabata esaki: e vision di prevencion, educacion y innovacion ta wordo comparti globalmente. Gobiernonan den henter e region, di grandi te chikito, awor ta priorisando accionnan preventivo y proactivo usando systemanan innovativo y eficiente. Esaki ta alinea directamente cu e vision di gobierno di Aruba, e vision di partido Futuro, y mi propio mision como Parlamentario. E mensahe tabata cla: nos no ta djis reacciona, nos ta construyendo resiliencia. Y nos no ta nos so den region.

Prevencion Ta Cuminsa Cu Hende, No Cu Prison

Un punto clave di e reunion tabata cu prevencion mester cuminsa hopi mas prome cu un persona drenta e sistema di husticia. Nos a papia tocante con fortaleciendo y reformando enseñansa y fortalece sistemanan di sosten social ta e manera mas eficiente y efectivo pa evita cu hobennan ta cai den criminalidad. Den FUTURO, ya caba nos a cuminsa explora iniciativanan nacional pa sostene esaki, for di actividadnan di scol cu ta engrandece factornan protectivo, te mihor acceso pa programanan pa desaroyo di nos hobennan. Esakinan no ta djis idea pero ya caba nos ta tumando iniciativa.

Tecnologia, AI y Un Sistema di Husticia mas Inteligente

Adicional, den e reunion nos a explora con Inteligencia Artificial (AI) por sostene reforma di prizon y reduci recidivismo. Aruba ainda ta confronta retonan den renoba nos sistema di prizon pa cumpli cu e normanan internacional di derechonan humano. Pero en bes di warda pa e renobacion di e prison pa implementa tecnologia, nos ta boga pa utilisa tecnologia den un fase mas anterior den cuadro di prevencion. Imagina un sistema caminda nos por sigui factornan di riesgo y proteccion di mucha y hobennan, for di nacemento te cu 24 aña, pa garantisa cu niun hende no ta cai dor di e kraaknan den nos sociedad.

Reforma Huridico Ta Cuminsa Na Scucha y Siña Di Otro

E balor di Parlatino no ta sinta solamente den locual nos a comparti, pero tambe den locual nos a siña. Cada combersacion, cada pais, a trece informacion cu nos por adapta na e contexto di Aruba. Algun di e combersacionnan aki ya caba ta inspirando proyectonan cu nos ta enfocando riba dje.

Esaki Ta E Momento. Hunto Pa E Futuro Di Aruba

E discusionnan na Panama a confirma un cos riba tur cos: Aruba no ta isola den su retonan, ni den su vision pa un mihor futuro. Nos ta conecta door di un meta comun y parti di un movemento mundial, pa acerca e cuestion di siguridad cu curason, strategia y innovacion.

Como miembrio di Parlamento di Aruba, y miembro di team FUTURO, mi ta compromete mi mes pa traduci e conocemento aki den accionnan. Pero esaki no ta trabou di un persona of fraccion so. Nos tur, mayornan, educadornan, gobierno, sector priva, mester kere cu prevencion ta e futuro.

Laga nos sigui traha. Laga nos keda activo. Ban inverti den prevencion, educacion, y innovacion, pa Futuro di Aruba.

Semper cu Amor y Respet

Ruthlyn Victoria Lindor