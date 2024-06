Un miembro di e Parlamento Ruso a sugeri den un programa cu lo ta un bon idea pa manda misil nuclear contra Hulanda, debi cu eynan tin mas di e mita di e reservanan di fuel diEuropa. “E homber aki sa bisa cos hopi extremo den un programa di entrevista ainda mas extremo,” e coresponsal di Rusia, Joost Bosman, a bisa.



E logica di Andrej Goerjoeljev, e Parlamentario cu a haci e declaracion, ta cu un atake nuclear riba Hulanda, Rusia por somete Union Europeo. “Aunke ta zona hopi straño pa e oidonan Hulandes, el a haci e tipo di declaracion hopi mas antes,” Bosman a splica desde Rusia. “Aña pasa, na augustus, tambe el a bisa cu Rusia mester manda misil nuclear contra Ucrania, pasobra e Ucranianonan ta kibrando e liñanan Ruso.”

Mencion anterior riba Hulanda

Aña pasa na september, Goerjoeljev ya a menciona Hulanda, refiriendo Rotterdam como un obhetivo excelente pa bom, granaat y misil Ruso. “Den otro palabra, e ta ripiti e menasanan aki cu frecuencia,” Bosman a bisa.

Segun Bosman, ta bastante varia cu awo e ta menciona Hulanda. “El a menasa di manda bom nuclear riba Berlin, Paris of London. Den e programa aki di entrevista, hasta a calcula cuanto minuut e lo dura. Asina ta, un biaha mas, den e programa ta bisa cos mas extremo.”

Desaparicion misterioso fo’i aire

Bosman tambe a señala cu Goerjoeljev a disparce misteriosamente di television durante varios luna. “Na december di aña pasa, el a disparce repentinamente,” e coresponsal a bisa. “E siman aki tabata prome biaha cu el a bolbe aparece.

No a keda cla pakico a apart’e fo’i television. “A sugeri cu no semper e tabata na tino dilanti camara,” Bosman a añadi. “Den cualkier caso, no tabata pa su lenguahe provocadpr, ya cu el a keda cu e custumber.”