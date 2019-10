Parlamentario Rocco Tjon na Mike Eman: “Mi ta bai usa mi tempo den politica pa ta un balor agrega”

Den un entrevista di Parlamentario Rocco Tjon el a duna di conoce na nos cu el a tuma nota di un video cu ta circulando rond. Segun Parlamentario Tjon ta bisa cu e video aki sigur sigur ta bao di instruccion di Mike Eman pasobra akinan ta mustra un biaha mas cu ora no tin argumento valido mas nan ta ataca den forma baho y vil. Nan a ataca un instituto manera un Ministerio Publico den forma frontal y den un forma hopi baho. Kiermen kico e ta e ora pa ataca un inviduo manera ta e caso di Parlamentario Rocco Tjon. Sr. Tjon a sigui bisa cu algo cu semper e ta sigui bisa n tur hende cu a dune nan sosten den politica cu e no ta bai hiba un politica bao nivel y mas bien ta hiba un politica alcaso y semper interes general lo bai prome cu interes di partido of interes individual. Y awor aki ta bisto cu Mike Eman kier desvia atencion di e caso Avestruz cual caso ta investiga corrupcion bao di su Gabinete. Estafa, soborno y mal uso di posicionnan, labamento di placa kiermen e kier desvia atencion. “Anto mi ta lamenta esaki. Pero kico mas ainda mi ta lamenta ta cu Arthur Dowers y Robert Candelaria ta laga nan mes wordo presta pa e practicanan aki. Pasobra mas cu un aña pasa ora cu Mike Eman a sali usa cifranan falsifica di Banco Central di Aruba y mal usa logo, mi a cuestiona esaki y publica esaki”, asina Parlamentario Tjon a sigui bisa. Akinan Banco Central a manda un carta caminda nan a bisa cu nan ta distancia nan mes di Mike Eman pasobra e ta mal usa nan informacion. Y akinan Parlamentario Tjon ta bisa cu el a sali cuestiona esaki y ya caba un aña a pasa y e ora nan a bin cu e ataquenan personal. “Pero na mi bisa pueblo bon cla no, cu e unico cos cu e ataquenan personal aki ta ilustra ta falta di liderazgo, falta di caracter di parti Mike Eman, Arthur Dowers y Robert Candelaria”, Sr. Tjon a sigui bisa. El a sigui bisa cu dicon e ta menciona e tres personanan aki pasobra e caso civil di 2010, nuebe aña pasa cu nan ta referi na dje, tur detaye di e caso aki ta conoci serca Arthur Dowers y Robert Candelaria, pero pa falta di caracter nn ta haye bon cu un porta voz di nan partido ta dali cu ataquenan baho asina ki. Pesey den su reaccion den un articulo Parlamentario Tjon a publica e screening cu a wordo haci dor di seguridad nacional bao di liderazgo di Mike Eman na 2014 ora cu e parlamentario a atende FBI Academy na Merca el a wordo gescreen no solamente dor di seguridad nacional di Aruba sino tambe dor di esun di Merca, y adicional el a wordo gescreen na 2016 atrobe dor di seguridad nacional ora cu Mike Eman a nombra Sr. Tjon como director di KIA. Wel e nombracion ey tambe Sr. Tjon ta publica y na 2014 y 2016 el a wordo gescreen pero awo Mike Eman ta haya ta bon pa usa un caso civil di e parlamentario pa desvia atencion di e casonan coruptivo cu e tabata lidera e temponan ey. “Pero nami bisa esaki pa concui y esaki ta mi unico reaccion. Pami semper interes general ta bai over di interes di partido of interes individual pero e ta ilustra si con venenoso partido AVP ta den e caso aki. Cu nan no ta carece di ataca Ministerio Publico y nan no ta carece di ataca mi propio jiu anto use den politica como sifuera nan lo bai silenciami. Y nami bisa Mike Eman e cos aki bon cla, e practicanan mafioso cu el a haci dor di silencia Candelaria pasobra un dia despues cu Candelaria a bisa cu e ta confia e aparato hudicial pasobra el a traha den dje, e no kier presiona miniserio publico. Mike Eman como un mafioso a pone Candelaria na banda di dje y ataca ministerio publico frontalmente”, Sr. Tjon a sigui bisa. E parlamentario a sigui bisa Mike Eman: “Ami hamas bo ta silencia y cada biaha cu bo bin cu bo ataquenan baho, bo ta motivami mas pa trece bo actonan corruptivo dilanti”. Sr. Tjon a bisa cu te ey e kier a reacciona y atrobe den su reaccion por escrito el a publica tur su screeningnan y tur hende cu por subi e website di veiligheid dienst di Aruba por wak exactamente kico e tipo di screeningnan aki ta encera y atrobe e Parlamentario a bisa cu e lo bai usa su tempo manera semper el a haci den politica pa ta di balor agrega y no lo baha na e nivel baho aki pa interes individual manera Mike Eman ta haci.

