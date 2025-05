Mi ta contento di por a tuma nota cu sr. Bermudez a corigi su mesun eror, door di admiti cu e decision pa aloca fondo pa FCCA a wordo tuma 20 di augustus 2024. Esaki nos por a tuma nota di dje den su video. Por wak cu el a bay enberdad lesa e pida caminda esaki ta skirbi, y e a highlight esaki pa e no lubida mas!

Ciclo presupuestario

Ora cu un decision den conseho di Minister wordo tuma e desicion aki ta bay pa departamento di finansas y alabes directie wetgeving, pa asina nan prepara e nota di cambio. E ta bay pa ambos departamento pasobra e tin un toke financiero y legislativo. E ciclo presupuestario ta haci’e posibel cu un nota di cambio por wordo entrega y consecuentemente esaki ta forma parti di e ley e ora. Pa Gobierno por a cumpli cu e entrega di e presupuesto prome cu 1 september, manera ley ta stipula, e nota di cambio a ser entrega despues di e fecha ey. Un presupuesto ta algo serio y ta despues cu e departamentonan haci nan trabou debidamente e nota di cambio ta ser entrega.

Si sr. Bermudez y su fraccion no a prepara debidamente, no a haci pregunta al respecto, y no a papia cu nan partner den coalicion esey e no por culpa MEP p’e. Hecho ta cu e minister cu e ta defende cu cuerpo y alma ta e mesun Minister cu a forma parti di e desicion di 20 augustus 2024!

Conseho pa haci pregunta na Minister di Finansas

E ta masha facil pa trece claridad al respecto. Tin diferente manera cu por yega na contesta, por ehempel sr. Bermudez por haci uzo di su poder di haci pregunta y asina entrega pregunta por escrito na Minister Wever pa aclareacion. Sinembargo, nos ta desea sr. Bermudez suerte si cu esaki mirando cu Fraccion di MEP a entrega mas di 350 pregunta na Minister Wever durante e ultimo 2 lunanan aki di gobernacion AVP-Futuro sin haya 1 contesta of un motibo di pakico ta tarda asina hopi pa contesta nos preguntanan. Pero Mirando cu Sr. Bermudez ta di mesun partido, kisas e si tin mas suerte cu MEP y e si lo por haya contesta for di Minister Wever.

Mi ta desea di sugeri parlamentario Bermudez pa puntra e Minister si el a forma parti di e desicion y alabes puntr’e pa splica sr. Bermudez e ciclo presupuestario y e proceso cu a wordo encamina. Mi por sigura sr. Bermudez cu e lo wak un diferencia grandi entre con e nota di cambio pa cu FCCA a wordo prepara (cu conseho positivo) y con e alocacion di 30 miyon florin pa inversion den e nota di cambio di AVP-Futuro a bay (cu conseho negativo).

Pa conclui

No ta lesa so ta importante, pero compronde locual bo ta lesa ta mes of te hasta mas importante. Hecho ta cu a permiti pa 1) kita 19.7 miyon florin pa FCCA, 2) kita mas di 6 miyon florin pa Husticia y Social, 3) kita 2.9 miyon florin pa enseñansa y 4) 1.5 miyon florin pa salubridad. Anto mientras cu ta corta den carteranan aki, a permiti y aproba pa reserva un suma di 30 miyon florin, les’e atrobe, 30 miyon florin, pa un fondo destina pa haci inversion pa proyectonan cu ainda no a ser identifica. Pa splica mas simpel, nan a kita placa di proyecto y inversionnan importante pa pais Aruba, cosnan cu ta andando caba pa nan hala un otro suma pone den un pochi cu nan no sa ainda kico nan ta bay haci cun’e. Pues, mi ta spera cu sr. Bermudez si core cu e suerte di haya Minister Wever pa e contesta e preguntanan, aclarea e situacion y tambe informa si esaki ta cuadra cu good governance, transparencia y integridad.