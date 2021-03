Parlamentario Rocco Tjon (MEP): Knops su reaccion riba conseho di Raad van State falta madurez politico

E prome reaccion di Knops, den cual e ta bagatelisa e conseho di Raad van State ta ilustra un falta grandi di madurez politico. Esaki ta e motibo dicon no por yega na un ley husto y cu ta cumbini Reino. Esaki no ta e prome biaha cu Raad van State ta duna e secretario di estado un onvoldoende. Esaki a sosode tambe pa e ley di “geschillenregeling” cu te dia di awe no por wordo realisa. Su reaccion ta te hasta preocupante pasobra ora no tene cuenta cu puntonan valido di un organo manera Raad van State e consecuencia por ta manera nos a wak recien ainda den e “kindertoeslagenaffaire”. Caminda nos estado di derecho ta malfunciona.

GESCHILLENREGELING

Cu kier mina autoridad y nos estado di derecho ta practicanan comun pa e secretario di estado. Asina e mes y su partido a bay di acuerdo cu tres punto esencial pa cu e ley cu ta reglamenta disputa. Pero ora ela bira secretario di estado, diripiente e no a bay di acuerdo cu nan mas. Y kier a introduci un ley cu ta empugna cu locual Parlamentonan di Reino, tur cuater, a aproba.

TOESLAGENAFFAIRE

Recien ainda e Gobierno Hulandes a cay pa motibo cu nan a perhudica 26 mil mayor na Hulanda. Acusacionnan robes pa fraude y asina percura cu nan haya un debe di alrededor di 100mil euro. Y e mayoria di personanan cu nan tawata target tawata personanan no naci na Hulanda. Segun investigacion haci a conclui cu nan a discrimina, cobra personanan inocente miles di euro y kibra fundamentonan di e estado di derecho. Y ta p’esey e reacion di Knops riba e conseho di Raad van State ta preocupante!

REACCION DI KNOPS Y CONSEHO DI RvS

Knops ta haya cu den e conseho di RvS, e base di e ley ta keda ‘na bida’, Knops ta refuta cu e concepto di ley ta contra Statuut y ta spera cu por continua cu esaki, cu formulacion di un reaccion riba e conseho di Raad van State. Ta como si fuera cu Knops no a haya su kier y awor no kier compronde e lenguahe di RvS.

E conclusion di RvS ta como lo siguiente: 1) e “aanpak” di Knops ta malo, 2) e manera cu el a traha riba e “aanpak” ta malo, 3) e autoridad cu e kier duna e entidad ta desproporcional, 4) e metanan cu Knops kier logra no lo ser logra, 5) Knops su ley ta “schiet te kort”, 6) e ley no por wordo entrega na e parlamentonan y mester wordo reconsidera, y 7) cu locual Knops kier haci y logra ta empugna cu Statuut.

PA CONCLUI

Kisas ta e ultimo derota di CDA tin Knops zonza ainda, pero a bira tempo pa e mustra madurez politico. Nos ta dispuesto pa yega na otro y p’esey a presenta 3 solucion cu ta logra e meta comun y cu ta tene cuenta cu nos constitucion y Statuut. Nos lo sostene Gobierno den e re-negosacionnan.

