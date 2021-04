Parlamentario Rocco Tjon (MEP): AVP su carta dirigi na Hulanda ta pa interes propio

Manera ta conoci partido AVP na diferente momento a trata di mal uza e pandemia pa probecho politico propio. Asina algun luna atras e lider di AVP a critica tur profesional y departamento cu ta traha dia y anochi pa por contene e crisis aki bou control.

AVP no a sostene presupuesto 2020

Manipulacion ta ora Mike Eman ta indica cu e lo bin cu solucion pa Aruba sali for di pandemia, pero el a instrui fraccion di AVP pa no sostene presupuesto 2020. E presupuesto mas importante pasobra a aloca fondo pa brinda alivio na famianan den necesidad. E pandemia aki tawatin como consecuencia cu hopi famia a perde trabou, y atraves di e presupuesto 2020 a logra brinda FASE, LOONSUBSIDIE y alivio na negoshinan medio grandi y chikito atraves di sosten financiero structural.

Carta di Mike Eman na Knops ta manipulacion

Manera ta conoci Gabinete Wever-Croes a bin ta maneha e crisis aki exitosamente. A percura pa atraves di tecnologia y maneranan tradicional haci e registracion y vacunacion mas accesibel. Y pa e motibo ey Minister Dangui Oduber a logra atraves di e plataforma di “vierlandenoverleg” haya mas vacuna pa Aruba por wordo vacuna mas liher. Kisas door cu Mike Eman no tawata activo politicamente y awo ta sali solamente pa campaña ela lubida procesonan y structuranan.

Negoshamento cu Hulanda

Minister President sra. Evelyn Wever-Croes a negosha exitosamente cu Hulanda. Asina a logra haya e sosten di likidez necesario pa brinda alivio na tur famia cu a perde trabou. Na mes momento a logra tambe preserva aspectonan di autonomia. Y aworaki cu e conseho di Raad van State a bira conoci, por wak cu Aruba a haya razon y ayera Knops a indica di lo tene cuenta cu e conseho aki.

Pa conclui

Nos ta compronde cu Sr. Eman no tin bon experencia cu finanzas, banconan y maneho di negoshi. Pero su memoria tambe ta faye barbaramente paso den su gritonan desespera riba recuperacion economico, nos no a tende nada di e deficitnan di riba 400 miyon florin ora e tawata na mando y cual a conduci cu e a haya un Koninklijk Besluit na 2014 pa mal gobernacion.

Mike Eman a gasta y mal gasta pero tambe a pospone tur decision y condicion pa haci reforma pa sanea gobernacion y mehora Aruba su stabilidad economico. E a kibra nos finanzas, nos sector social, nos credibilidad financiero y nos credibilidad como pais. Esaki ta net loke Aruba no tin mester di dje aworaki pa recupera fuerte!

