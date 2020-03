Parlamentario Robert Candelaria: Obra literario ‘Surviving a pedophile’ un inspiracion pa victimanan bin dilanti

Parlamentario pa fraccion di AVP, sr Robert Candelaria a mustra cu na aña 2018 señora Karen Mademilia Henricus a duna muestra di hopi curashi, ora el a tuma e paso pa scirbi un buki di su experencia propio cu abuso sexual. Su buki yama “Surviving a pedophile”.

Segun sr Canderlaria, e ta un buki hopi doloroso pa lesa, pero na mes momento, e ta recomenda tur hende pa lesa e buki aki den cual Señora Mademilia ta splica kico el a experencia den su pasado di abuso sexual di parti su tata y esaki a sosode pa hopi aña.

E autor ta splica tambe con su persona a siña deal cu e trauma aki pa cual awor e por yuda otro victima cu tambe a pasa den experencianan similar.

E ta splica den su buki pasahenan hopi doloroso con el a deal cu esaki y con, cu yudansa di Dios, el a logra sobrebibi e trauma aki na man di un pedofiel.

CASO RECIEN

“E motibo pakico mi a cuminsa referi na e buki Surviving a pedophile di señora Mademilia, ta pasobra nos a tende di un caso hopi tristo na unda un tata a viola su propio yiu te cu a hoben aki a sali na estado. E ta hopi cruel pa mira con banda di tur esaki, su tata a nenga dilanti di Hues cu el a haci e hecho horibel aki. Ora a confronta e tata cu prueba, el a bin reconoce y admiti kico el a haci. Cu Dios yuda e hoben aki y tur cu a y ta sufri cune.

Loke nos por a tuma nota di dje den prensa ta cu si e hoben no a sali na estado y mester a sufri extra ora a aborta e baby den su bariga, prueba di e berdad horibel aki tal ves lo no a sali pa dilanti. E lo a keda palabra di e tata kende a abusa di dje, contra di su yiu kende a pasa den e experencia traumatico ey.”

UN DI MAS

“Mi kier trece e punto aki pa dilanti awe, pasobra mi a ser aserca door di diferente hende den nos comunidad cu ta sinta cu e dolor aki di abuso sexual mihor conoci como pedofilia en contra di nos muchanan. Esaki ta algo hopi alarmante y nos como pueblo no por keda keto y asepta esaki manera nada no a pasa. Cada abuso y violencia domestico ta un di mas. Nos tin entendi cu e caso di abuso y violencia domestico ta halto y alarmante. Nos mester corda cu cada ser humano ta merece amor, respet y proteccion. Conociendo diferente hende cu a pasa den e trauma aki manera señora Mademilia, mi sa cu e ta algo cu ta marca e persona pa resto di su bida.”

EX VICTIMA

“Pero na mes momento mi kier para keto na un punto cu hopi biaha nos no ta papia di dje pa e rabia cu e abuso sexual y violencia domestico ta causa den nos como hende, cu e abusado hopi biaha tambe por tabata un victima e mes.

Dor di no a ricibi ayudo profesional na tempo, hopi biaha e personanan aki ta scoge pa ripiti e hecho doloroso cu nan mes a pasa aden.”

Hopi biaha pedofilia ta bay man den man cu menasa of violencia contra e victima. Aki nos mester uni pa medio di gruponan profesional y tambe c’un pueblo alerto pa yuda e victimanan pa no acepta esaki como algo normal.

Nos mester conscientisa nan pa papia y haci denuncia. Nos mester stimula nos pueblo pa saca pedofilia for di den scuridad y pone den lus, caminda cada departamento mester uni forsa, experticio y profesionalismo na fabor di e victima pero tambe pa evita cu e abusado ta ripiti den futuro e mal hecho cu a sosode.

Nos mester encurasha cada persona cu bira victima di violencia sexual of domestico, pa no keda keto. Nos tin cu conseha e victima pa e no tene miedo y laga e manipulado sigui manipul’e of menase. Nos mester conseh’e y yud’e pa busca un hende di confiansa pa papia cune pero primordialmente pa e haci su denuncia mesora na polis of otro instancianan oficial,” Parlamentario di fraccion di AVP, Robert Candelaria a trece dilanti.

