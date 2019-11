Parlamentario Robert Candelaria no por caba di compronde con Aruba a cumpra 15 bus nobo cu ainda no ta subi caya

Ta suma grandi cu e compania nacional di transporte a saca pa renoba nan flota. Despues cu e busnan a yega Aruba den luna di augustus, nan no a conoce careteranan di Aruba ainda. E parlamentario di fraccion di AVP den Parlamento a menciona con den oposicion e actual Minister di Transporte a cuestiona maneho di transporte y e procedura pa compranan di bus. “Lo bo a pensa cu awo cu e ta Minister e lo haci diferente di e proceduranan cu el a cuestiona. Pero el a haci pio. Ta un gran cantidad di bus cu a wordo cumpra pero tur ta para. Nos a compronde cu tin algun aspecto tecnico cu ta haci cu e busnan aki no por wordo uza. P’esey ta oportuno pa haci algun pregunta riba e asunto aki,” Candelaria a bisa den un declaracion. Contestando e preguntanan, segun Candelaria, e Minister por trece claridad riba henter e misterio rond di e busnan cumpra cu no tin fin pa subi caya. Ademas di preguntanan general di e vehiculonan mes, e Parlamentario tabata kier sa si e compra a tuma luga via di un destaho publico, cuanto compania a participa y cual tabata e ganado. E ta puntra of cuestiona si e grupo cu a biaha te cu Brasil no a constata cu e busnan aki tin un problema tecnico, y soluciona esaki prome cu nan yega Aruba. Tambe e ta haya straño cu ta cumpra bus, cu no por uza nan si e airco daña ya cu nan no tin bentana. “E ta manera cu mester bay na cualkier tienda di airco y cumpra algun unidad di bentana y pega nan na e bus.” Candelaria a bisa di no por compronde cu erornan di e tipo aki ta tuma luga cu placa di pueblo y siendo cu e por a consulta cu tecniconan profesional cu Arubus ta dispone di dje. E siguiente preguntanan di e Parlamentario ta con ta bay drecha nan, cuanto e lo dura, cuanto e ta costa y ken ta bay paga pa esaki. Pueblo tin derecho pa haya contesta y nan ta spera di haya contesta por escrito for di e Minister. “Ami ta representando pueblo, mi ta haci pregunta den nomber di pueblo, pasobra ta hopi placa tin envolvi, hopi bus tin para keto y e servicio di e forma ey no ta optimal,” e politico di AVP a bisa. El a recorda tambe cu e mandatario a bis cu e busnan aki ta costa casi 75 mil dollar mas barata cu esnan cumpra anteriormente. “E 75 dollarnan ey ta para bunita, cada un banda di otro, den garashi di Arubus. Y ainda nos no sa cuanto nan a costa ni pa sa cuanto ta bay costa pa drecha nan. “P’esey a pidi pa duna nos un comparacion entre e dos ultimo compranan.” Tambe e ta puntra di con no ta bay mira pa cumpra e busnan cu si a resulta bon. Of kisas, e ta bisa, cumpra menos bus pa testnan y mira con nan ta funciona aki na Aruba, prome cu cumpra un cantidad grandi asina. Y pa colmo, cu bentana chikito cu no ta permiti fluho di biento. Door di biaha cu un grupo di persona yen di fanfaria, awe e placa gasta ta drumi den garashi pasobra Arubus no por haci uzo di nan debi na decision robes. Principalmente e procedura hiba, si tabatin destaho, ta importante pa demostra cu tabatin transparencia real y pa haya sa kende ta bay carga cu e gastonan di drecha e sistema di airco. “Ken ta para responsabel pa e decision robes den compra di e busnan aki y kier contesta mas lihe posibel.”

