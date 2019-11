Parlamentario Robert Candelaria: Integridad mester conta tambe pa Luigi Bergen di MEP

Ya ta conoci pa henter pueblo cu gabinete Wever Croes nunca a cumpli cu promesanan haci y tampoco ta cumpli cu un lema popular di Prome Minister Evelyne Wever Croes, esta cu un hende tin cu haci bon, hasta ora ningun hende ta mira.

Parlamentario di fraccion di AVP, sr Robert Candelaria a mustra cu ta increibel pa mira con gobierno di coalicion ta draai tur cos cu no ta na su interes y ta trata di bira cara pa cosnan cu nan mes ta condena y criticia.

“Recientemente un colega parlamentario di fraccion di MEP, sr Luigi Bergen, a duna algun declaracion cu simplemente no ta cuadra cu loke su lider y Prome Minister Evelyn Wever Croes, tur ora ta bisa cu integridad pa su gobierno, ta importante y cu transparencia pa nan partido ta importante.

Tambe Premier Wever Croes ta bisa tur ora cu bo tin cu haci loke bo ta bisa y cu integridad ta nifica cu ora ningun hende ta mira kico bo ta haci, bo ta haci lo corecto.

Sinembargo aworaki nos ta ripara cu ora nos a scucha declaracionnan haci pa Luigi Bergen na radio, relaciona c’un caso di violacion domestico, cual el a bisa cu ta algo priva di su persona y loke den cierto sentido ta berdad, tog e ta diferente.

Pero e indole di e caso priva aki, e forma cu no di su banda so pero tambe di banda di su famia a sali na cla, ta algo cu merece atencion.

Nos ta kere cu na e momentonan aki nos ta den periodo c’un gobierno cu tin mas cu dos aña cu nan ta mando, asina hopi ehempel con nan a defrauda pueblo, forsando medida tras di medida, faltando cu promesanan cu nan a haci durante di campaña y nan no a cumpli cu ningun.

Loke nunca nan a bisa cu nan lo haci, esey si nan ta haciendo y awor pueblo por mira cu e gobierno a bin c’un idea cu nan mes a yama un idea noble y necesario, ya cu nan a haya un crisis social na Aruba.

Sinembargo un crisis social no ta wordo resolvi dor di pone placa disponibel simplemente pero un crisis social bo ta resolve dor di atende cu e asuntonan na nan raiz.

Pero ora cu bo tin un hende cu ta asina cerca, esta un yiu di un Parlamentario cu ta bisa cu no na un ocasion, pero pa añanan largo el a sufri maltrato tras di maltrato, maltratonan severo y no ta su palabra so pero caminda din documentonan di dokter, proces verbaalnan di polis, interogacion dor di autoridadnan, investigacion di scol, investigacion di otro profesionalnan, cu ta mustra cu aki tin cosnan serio cu a pasa.

Den mi experencia hamas y nunca algo a pasa c’un caso asina aki ta wordo ‘geseponeerd’ sin mas manera nada a pasa ya cu ley ta regla cu ora bo tin un caso di u ( klacht) keho entrega, esaki lo por wordo ‘ingetrokken’ pero ora cu tin un ‘aangifte’, esaki no por wordo ingetrokken sin mas.

E caso aki contra di Parlamentario di MEP, Luigi Bergen, mester ta den proceso ainda na departamento di recherche y mientras cu mi ta kere ta necesario pa duna e proceso aki su tempo pa e cana, ta necesario tambe pa midi c’un midi.

Fraccion di MEP semper a insisti por ehempel den caso di Benny Sevinger, cu e no por biaha, cu e no mag di haci esaki of esaya pero awor cu ta trata di un caso di no ‘vermogensdilict’ pero di casonan di violencia grave den un cas, ripitiendo su mes, anto un hende asina si tanto MEP como e persona aki mes ta haya cu e ta apto pa sigui ta representante di pueblo.

Haci como si fuera nada a pasa y kier sigui ta bos di pueblo. Personalmente mi ta kere esaki ta sumamente incorecto y ta cu e cosnan aki mester duna bon ehempel y ta e momento pa mustra con mester atende un crisis social den un cas di famia c’un ehempel concreto y e Parlamentario tin cu hala atras y duna autoridadnan e espacio necesario pa haci e investigacion.

Si su nomber sali clear di henter e asunto aki ta difisil, pasobra ora cu analisa tur documento riba e acusacionnan contra di Bergen, mi ta kere cu esaki lo ta sumamente dificil. Pero no wak den direccion di nos colega di fraccion, kende tambe ta dunando espacion na e investigacion cu ta tumando luga.

Den e caso di Bergen ta bisto cu ta trata di caso di maltraro serio y si gobierno en berdad kier atende e asunto di crisissociaal, su persona y su partido mester bisa pa e dal un stap atras, sinta warda e investigacion termina, warda riba decision di Corte pa e ora mira kico ta bay pasa.

Nos ta lamenta ora cu ta midi c’un midi ora cu ta trata di un investigacion na otro banda, pero ora cu ta den bo mesun seno, e ora ta pretende cu no por midi cu e mesun midi. E ora si ta pretende cu mester seponeer e caso, cu no tin nada, cu no tin caso. Nos ta kere cu gobierno tin cu ‘walk su talk,’ mustra cu esaki ta principio di partido y cu mustra esaki cu hechonan,” Parlamentario Robert Candelaria a declara.

