Den e ultimo lunanan tras di lomba, tanto Gobierno di Aruba como Parlamento di Aruba ta debatiendo riba e Plan di Impuesto 2023. Departamento di Impuesto a bin ta haci un trabou intensivo y extenso riba e cambionan fiscal cu dentro di poco lo drenta na vigor.

Obhetivo di e cambionan fiscal

E obhetivo di e cambionan fiscal ta pa traha na e recuperacion di Aruba su finansa pa medio di tres punto cardinal cu ta, 1) compensacion, 2) reparticion husto, 3) mehoracion di cumplimento di tur ciudadano y bishitante. Cu e meta aki, kier introduci un suma liber di impuesto pa e persona cu tin te cu 30 mil florin na entrada anual. Pa loke ta trata inkomstenbelasting y loonbelasting, un total di 55 mil persona lo beneficia di e ahuste aki. Y di cual 30 mil persona no lo paga inkomstenbelasting ni loonbelasting mas. Tambe parehanan casa lo beneficia di e cambionan fiscal. Pasobra nan entrada fiscal lo keda calcula separa for di otro. Esey ta haci cu si por ehempel e señora tin un entrada di pensioen di 10.455 florin pa aña, e lo no paga belasting. Negoshinan lo gosa di un reduccion di tarifa di winstbelasting cu lo baha di 25% pa 22%. Lo hisa e porcentahe di deduccion di inversion (investeringsaftrek) di 6% pa 10%. BBO ta keda deducibel for di belasting manera semper tabata e caso den añanan anterior.

Causa cambionan fiscal y conscientisacion

Introduccion di e cambionan fiscal ta necesario, pasobra mester mehora e poder di compra di e ciudadano, duna negoshinan e espacio pa por inverti mas, pero tambe crea fondonan den caha di gobierno pa cumpli cu pagamento di nos debe nacional y sigui inverti den pais Aruba mes. E causa di e introduccion di cambionan fiscal ta debi na mal maneho financiero cu ta data for di aña 2010 y e pandemia di covid-19. Departamento di Asunto Economico a haci un investigacion riba inflacion y esaki lo ta entre 5.5% y 9% pa aña 2023. Nos como pueblo mester keda consciente cu e crisis economico mundial debi na guera, ta influencia tur produccion y prijs di petroleo. Cu consecuencia cu esaki ta hisa prijs di tur articulo cu nos ta importa. Ta na su luga pa nos ta prudente cu nos cartera y asina maneha nos finansas lo mas miho posibel.