Despues di e reunion publico di diahuebs ultimo, caminda Parlamento di Aruba a trata e ley di otorga Minister Dangui Oduber e apoderacion pa haci un pago di 2,1 miyon dollar na e empresa mericano Lee Tofanelli & Associates, awe ta confirma lo siguiente: AVP ta den kiebro!

Cu esaki, mi ta confirma cu e kiebro den partido AVP ta real y ta mas serio cu hopi hende ta pensa. Durante e reunion publico unda claramente no tawata tin liderazgo di parti di Mike Eman, parlamentario Mike de Meza a sali den su discurso y laga su coleganan Croes, Santos do Nascimento y Wyatt-Ras cay manera un patia berde. Esaki debi na e hecho cu tanto e lider di AVP sr. Eman y e ex-minister di Turismo sr. De Meza, no a comparti ningun informacion cu su coleganan tocante e caso Tofanelli prome cu e reunion a cuminsa. E tres coleganan, pa nan sorpresa a haya sa na e momento ey cu ta nan mesun colega di fraccion di AVP sr. De Meza a dicidi di no bay casacion contra di Tofanelli y libra sr. Eddie Briesen di tur caso penal, si acaso mester a bini uno.

Pero, berdad nunca tin espacio den AVP! For di algun siman prome cu e ley aki, ya sra. Croes a saca video y trece informacion eroneo tocante di sr. Eddie Briesen. Asina por wak cu sra. Croes no ta trece e berdad dilanti. Di otro banda, nos por a wak con sr. De Meza a presenta e berdad tocante su decision pa no bai den casacion. Esaki sigur a cay den mal tera cerca su demas coleganan. Den e prome tanda di e reunion sr. De Meza tabata sigur di su mes y a papia e berdad, mientras ya den e di dos tanda por a wak un De Meza hopi keto y manso. Asina ta sosode den partido AVP, cu ora bo papia e berdad tambe, bo ta wordo castiga. E pregunta ta tambe, dicon prome cu e reunion sr. Eman cu tabata Prome Minister y sa bon di e caso Tofanelli, no a informa su ‘hala jong’ tocante e caso aki, y laga nan pasa berguensa publico?

Tur e señalnan aki ta indica cu tin un competencia di liderazgo den AVP y e hala bieu no ta mucho contento cu e actitud di e hala jong y vice versa.