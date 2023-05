Aunke cu ainda mundo ta pasando den momentonan dificil economicamente, debi principalmente na e guera entre Ukraina y Rusia, gobierno di Aruba ta trata na nivela e costo di bida. Entrante prome di juni proximo e BBO na frontera lo drenta na vigor. Y riba e tema aki, pueblo tin e necesidad pa tin mas informacion di kico esaki ta nifica pa nan. Mas ainda, pueblo mester haya e informacion corecto cu ta beneficioso pa pueblo.

Den un presentacion di Departamento di Impuesto (DIMP) na Parlamento di Aruba tocante e tema di BBO na frontera a bin lo siguiente dilanti. Ta asina cu enberdad e BBO na frontera no ta bay haci diferencia den prijs y gasto pa e comerciante y tampoco e ciudadano. Kiermeen, cu e prijs di productonan no mester aumenta despues cu BBO na frontera drenta na vigor.

6 Facts di BBO na frontera

Normalmente e comerciante ta paga su BBO na final di e luna. Awo cu e BBO na frontera, e ta paga e BBO “adelanta”, esta na e momento cu e ricibi su mercancia. E ahustacion fiscal nobo di e BBO aki, ta haci cu tur loke wordo paga adelanta por wordo kita di nan benta mesora e mesun luna. E parti positivo ta cu e gastonan di e comerciante 𝗻𝗼 𝘁𝗮 𝘀𝘂𝗯𝗶.

Na prome instante gobierno a presenta e opcion pa introduci e sistema nobo di BTW. Sinembargo, comerciantenan a boga pa e BBO na frontera y ta di acuerdo cu ne. Comerciantenan Uni a vocifera esaki atraves di Sr. Ponson den un conferencia di prensa na November 2022.

Cu e introduccion di e 1% extra riba e BBO actual, cu lo bai bira e BBO na frontera, e costo di inflacion na Aruba lo subi cu 1.4%. Di contrario, si mester a introduci e BTW, e inflacion lo tabata entre 5% pa 9%. Pues, e BBO na frontera ta percura pa costo di bida na Aruba keda mas abou cu ta posibel.

E BBO na frontera lo minimalisa e problema di e competencia inhusto cu comerciantenan ilegal a crea contra comercio legal. Comercio legal ta paga BBO caba pero esnan ilegal no. Pesey, BBO na frontera lo haci cu tur comerciante honestamente lo contribui na BBO y na caha di pais Aruba. Pesey Comerciantenan Uni ta di acuerdo cu e BBO na frontera pasobra awor e comerciante ilegal mester hisa prijs pa via cu e tambe mester paga esaki awor. Pa e motibo aki e BBO na frontera ta trece un “Level Playing Field” pa comercio en general. Kico esaki ta significa? Awo tur comerciante legal y ilegal tin mesun gastonan y nan prijsnan lo bira similar.

Cu e BBO na frontera gobierno ta confronta y caba cu gran mayoria di e negoshinan ilegal. Debi cu nan ta ilegal, nan no lo por trek af e BBO na frontera aki manera negoshinan legal. Esaki lo por encurasha negoshinan ilegal pa registra y legalisa nan mes den e sistema y asina contribui manera mester ta na economia di nos pais.

Banda di e BBO na frontera, desde 24 di april 2023, companianan di shipping di Merca a baha nan prijsnan di ‘Bunker Surcharge’ pa e ruta entre Merca y islanan den Caribe. Asina por ehempel, un container di 20 pia cu antes e comerciante mester a paga US$475,00 lo paga US$300,00. Pa un containter di 40 pia esaki a baha substancial di US$950,00 pa US$600,00. Pues, aki (internacionalmente) tambe e gasto di e comerciante a baha. Esaki ta haci cu e lo por paga su BBO na frontera sin problema y of e lo por baha prijs di su productonan. Bridando pueblo asina un miho prijs y placer di compra.

Pa conclui e articulo aki, mester informa pueblo cu pa cualkier pregunta riba e BBO na frontera, por acerca DIMP, un miembro di Parlamento of e website di gobierno. No laga ningun comerciante manipula bo cu prijsnan lo subi. Tur gremio y comerciante mes a vota pro pa e BBO na frontera cu ta mas beneficioso pa nan y pa pueblo en general.