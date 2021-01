Parlamentario Richard Arends: Speransa no ta un strategia pa recuperacion

Gobierno a declara aña 2021 como aña di recuperacion sin presenta un maneho concreto con lo realisa esaki, ni tampoco cu alineacion entre partnernan strategico di nos economia. Casi simultaneamente na e anuncio di Gobierno, aeropuerto (AAA) a ahusta su pronosticonan di recuperacion cu lo ta hopi mas lento di loke a premira. “Un pronostico contradictorio na mensahe di Gobierno for di e instancia cu ta ricibi e bishitantenan,” segun Parlamentario Richard Arends. “Nos por a wak cu pa e ultimo lunanan, pronosticonan di Aruba Tourism Authority tampoco a wordo realisa y a ricibi menos turista di loke a spera. A pesar cu tabata tin hopi actividad e ultimo dos siman nan di aña y esaki siguramente ta un desaroyo positivo, e tabata lew di loke a wordo pronostica y tampoco por papia di un recuperacion economico structural.”

Arends ta bisa cu no por culpa gobierno pa factornan externo cu ta afecta nos isla. “Como oposicion responsabel y serio nos no por haci esaki, pasobra e lo ta un actitud populista di culpa gobierno of cualkier otro conterincante politico di situacionnan externo cu nan no tin control riba dje.” Pero loke si AVP ta tene Gobierno responsable p’e ta cu for di momento cu a habri frontera na juli ultimo, no tabata sa di maneha e expectativanan pa loke ta salud di nos ciudadanonan, turismo y comercio. Segun Arends, e ultimo grupo aki ta esun cu mas a wordo afecta: e empresanan mediano y chikito cu ta e wes’i lomba di Aruba su economia. Cifranan presenta pa Camara di Comercio ta mustra con hopi negoshi a sera nan porta e ultimo aña.

“Te ainda Gobierno no a sa di presenta un economico pa e proximo dos pa tres añanan, cu ta crucial pa tin un base solido pa diversifica bo economia. Mescos ta conta pa mercado laboralm unda cu sector comercial ta bati na porta di Gobierno sin haña oido pa e presion inminente cu ta creciendo ocasionando incertidumbre grandi cerca gremionan sindical. Gobierno ta bezig ta pospone e decisionan pa futuro y te hasta pa un proximo gobernacion atende cune,” Arends a bisa. “Na maart lo cumpli un aña cu nos economia a paralisa y recuperacion economico, comercio y labor ta algo cu lo bay ta un peso tur dia mas grandi riba e proceso di tumamento di decision di parti di gobierno.”

Fuera di e bishita di secretario di estado Knops, Parlamento no a tende nada mas desde 13 november cu a firma acuerdo pa supervision y institucion di COHO hunto cu e paketenan di reforma. “Nos no tin informacion riba e agenda di ehecucion, puntonan di prioridad y con lo bay ehecuta nan; con e reformanan den sector laboral, fiscal y economico lo afecta nos como ciudadano.” Arends a referi na esaki como falta di responsabilidad politico. “Aña 2021 a habri y te ainda no sa cual lo bay ta e maneho financiero, pasobra e presupuesto cu mester contene maneho di Gobierno ainda no a yega Parlamento. Ta sumamente importante pa tur hende sa kico ta spera nan e aña’ki y kico lo ta e maneho di gobierno pa limita e efectonan negativo di medidanan.”

AVP ta sostene animo di positivismo di Gobierno pa recuperacion di nos economia, pero un deseo no ta un strategia. “Bo no por bisa lo tin un recuperacion economico, sin tin un strategia y maneho pa di berdad e recuperacion tuma luga. Sin maneho, un speransa ta simplemente un deseo” Parlamentario Richard Arends a finalisa bisando.

