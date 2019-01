Parlamentario Richard Arends: Incertidumbre grandi den comercio pa mal introduccion di Reforma Fiscal

“Aña nobo tin un siman aden y comerciante no sa ainda cu exactitud kico lo subi of baha den e prijsnan di productonan di alcohol y tabaco, ni tampoco con pa atende cu stock cumpra prome cu fin di aña. E ta causando un incertidumbre grandi, pa e forma descabeya y di ultimo ora cu a core pasa un ley den Parlamento prome cu Pasco”, asina mr. drs. Richard Arends, miembro di Parlamento pa e Fraccion di AVP a duna di conoce awe mainta. E ta lamenta cu ta crea e impresion cu Gobierno a pasa e ley, bay cu vakantie y awe a cuminsa traha atrobe pa mira di unda nan a laga e proyecto aki drumi atras.

For di mainta caba por a nota varios publicacion riba red social di comerciantenan cu ta lamenta e forma di procede di Gobierno di un banda y di otro banda tambe e forma con e gremionan comercial ta tumando un posicion masha pasivo al respecto. Ta sinti cu tur hende ta reclamando pero cu ningun hende ta tuma e curashi pa bini padilanti, pa miedo di persecucion of intimidacion. Aunke cu henter comercio sa cu e forma con ta manehando introduccion di e Reforma Fiscal aki lo causa mas problema y gasto na comercio cu nada. Tur esaki mientras cu di otro banda, e publico consumidor awor ta atacando comercio pa e aumentonan, siendo cu Gobierno a adapta su maneho y prohibi comercio pa indica e gastonan di BBO-BAZV y BAVP riba recibo di consumidornan. Awor tur hende ta teme cu e prijsnan a subi mas cu 6% pero ningun hende por controla mas, causando un berdadero caos den comercio. Hecho cu na ultimo ora a duna un periodo di transicion di 6 luna ta causa mas incertidumbre ainda.

For di e sector hotelero ta hayando mas señal di panico pasobra nan ta trahando cu reservacion for di lunanan adelanta. Na ultimo momento Gobierno a sali bisa cu lo adapta accijns riba alcohol, sino bisa ainda si ta riba cerbes, whisky, rom of vodka. A laga e cambio di ley habri pa diferente interpretacion. Dia 21 di december a core formalisa esaki den un decreto. Hotelnan, specialmente esunnan “All Inclusive” cu tin alcohol inclui den nan prijsnan, awor ta teme di lo conoce un aumento di entre 30% pa 300% di e accijns, locual sin duda lo afecta nan gastonan di e servicionan cu nan ta brinda. Di otro banda, nan como hotel no por cambia nan prijsnan di un dia pa otro y pio adapta prijs di locual clientenan a reserva of a paga caba. Y riba dje, nan ta scuchando cu Gobierno tin intencion pa na luna di juli proximo bini cu e siguiente rond di medida, den cual lo aumenta belasting riba tur producto cu sucu den dje, manera refresco, juice, etc. E lista ey ta mas largo ainda y lo tin un efecto hopi mas grandi atrobe.

Fraccion di AVP a tuma nota cu Gobierno a pone su makinaria di relacionnan publico draai, purbando di tur forma pa bende e publico cu 30 mil hende lo bay dilanti, siendo cu tur ciudadano a tuma nota cu djis hecho cu comerciantenan lo ta obliga pa sconde BBO den prijs kitando tur transparencia y creando espacio pa speculacion. Pueblo di Aruba a conoce un aumento di impuesto di 270 miyon florin y ta haya un “alivio” di 16 miyon bek den e cambionan den inkomstenbelasting.

Ta increibel cu aña a habri sin un bon splicacion di kico ta e status, cua producto ta subi y con halto nan lo subi. No tur producto ta mara unicamente na interes di e consumidornan, pero mester corda tambe riba comercio cu tin cu cumpra por mayor pa por bende despues na clientenan. Si nan mes no tin claridad di cuanto e impuesto di importacion lo bira awor, ta imposibel contesta pregunta di clientenan y rebendedonan di cuanto e producto a bira entrante dia 1 di januari 2019.

