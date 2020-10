Parlamentario Richard Arends: Condicionan di sosten financiero den futuro no ta conoci ainda

“E retonan real di nos pais ta mercado laboral, recuperacion economico y e aspecto social y Gobierno,” asina Parlamentario mr. drs. Richard Arends a declara. “Sinembargo ta pospone tratamento di prespuesto supletorio 2020, no ta contesta preguntanan por escrito y no tin un maneho riba termino cortico. No ta conoci cua ta e maneho di gobierno pa e 15 mil hendenan aki cu tin chance di perde trabou pa motibo di reorganisacionan den sector priva y kico Gobierno lo hasi hasi cu e peticionan di retiro cu nan ta nenga di atende.”

Aunke cu e Parlamentario por compronde e intencion di Gobierno, e ta bisa tambe cu e no ta un desaroyo sostenible. “Un dia ta bay tin un abogado cu lo bay reta e decision aki dilanti Corte y no tin un maneho den caso cu hues dicta na favor di e dunador di trabow. Ya caba nos por wak un sentencia caminda hues a rason na dunadonan di trabou pa retira empleadonan den e temporada di crisis aki. Empresanan estatal y institunan financiero ta reorganisando y nos ta wak cu gobierno no ta sinta den un forma structural cu gremio comercial ni cu dunadonan di trabou pa wak kico ta e plan pa cu esnan lokeda sin trabou ni kico ta sosode pa re-aloca e personanan aki den otro sectornan di trabou.”

Loonsubsidie y sosten pa empresa mediano y chikito a conoce un cambio den Caribe Hulandes. “Mientras cu e extende e sosten financiero aki a bin cu condicionan adicional, manera por ehempel, flexibilisacion di mercado laboral. Fraccion di AVP kier sa for di gobierno si ya caba a cuminsa tene cuenta cu esaki como condicionan adicional aki pa e sosten financiero. Aruba mester cubri ainda 525 miyon florin di su necesidad financiero y si e suma aki mester wordo cubri door di siguiente tranchesnan for di Hulanda,” Sr. Arends a bisa.

“E necesidad financiero 525 miyon di florin mester wordo cubri door di fiansa, of reduccion di gasto. Falta dos luna pa aña aki caba y ainda nos no sa kico gobierno cu maneho lo ta pa cubri e necesidad financierio na januari 2021,” Arends a declara. E kier sa tambe si lo usa contenido di landenpakket como condicion pa e siguinete tranchesnan, mirando e discusionan riba e base legal di entidad. “Hulanda facilmente por bypass henter e discusion aki door di pone e contenido di e paketenan di reforma como condicion pa e sosten financiero riba termino cortico.”

E presupuesto di ministerio di Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties den presupuesto nacional di Hulanda, ta inclui solamente dos tranche pa loke ta financiamento di e islanan aki. “Nos ta spera cu Gobierno por duna nos contesta pa loke ta trata esaki: ta preocupacionan cu fraccion di AVP tin y nos ta spera cu gobierno lo contesta pronto,” Parlamentario Richard Arends a declara.

Comments

comments