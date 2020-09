Parlamentario Richard Arends (AVP) Reserva di SVb ta e buffer real: aspecto laboral ta keda un reto

Den tur e situacion cu Aruba ta pasando aden a causa di e crisis ocasiona pa e medidanan cu a wordo implementa pa combati contagio y plamamento di COVID-19, fraccion di AVP ta sigui di cerca e efecto di esakinan riba e aspecto economico, comercial y laboral. “Un di e preocupacionnan di mas grandi cu e crisis a trece cu ne ta e parti laboral y nos ta mira cu Gobierno no tin un plan concreto pa atende cu e asunto aki,” Parlamentario Richard Arends (AVP) a indica.

Miembronan di fraccion di AVP a participa recientemente den un presentacion di Banco di Seguro Social (SVb). Den e presentacion ta mustra cu prome cu e crisis e fondonan lo tabata tin reserva te cu aña 2035 y pa motibo di e crisis e reservanan lo wanta te aña 2030. “Aunke cu e reservanan a bira menos, e ta yenabo un satisfaccion e hecho cu den e crisis mas grandi cu Aruba y mundo a yega di conoce nos fondo di pensioen di nos grandinan ta solvabel. Cu e fondo di pensioen tin reservanan te cu 2030 ta muestra di efectividad di e reformanan haci den e ley di pensioen na 2011 y 2014 ora cu a aumenta edad di pensioen, e prima y a individualisa e pensioen pa parehanan,” Arends a splika. “Esaki ta e buffer real cu nos pais tin.”

Un presentacion di Banco di Seguro Social ta mustra cu irespecto di e pandemia, unda nan ta premira un recuperacion den dos pa tres aña, te ainda tin reserva te cu 2030. “Un buffer no ta pa bo tin 1.3 biyon riba cuenta; e buffer ta pa bo tin bo Banco di Seguro Social sano, un APFA cu ta solido y pa tin banconan cu ainda por ofrece moratorium pa loke ta hipotecanan y fiansanan personal y comercial,” Parlamentario Arends a splica.

Sinembargo e tardansa cu tin pa yega na un acuerdo cu Hulanda ta trece hopi incertidumbre den comercio y combina cu e insiguridad laboral, esaki no ta na beneficio di e recuperacion di nos economia, Arends a bisa. E Parlamentario ta sugeri pa na momento cu e economia recupera, hiba un discusion nacional riba nos forma di haci negoshi. E Parlamentario ta puntra su mes si den futuro lo aceptabel – segun e normanan vigente e momento ey – pa hotelnan tin p.e. un grado di ocupacion di 80% of mas. “Aruba su economia ta draai riba un ocupacion hotelero di 80 pa 90% unda cu e meta di maneho di turismo semper tabata pa tin ‘high season’ henter aña,” Parlamentario Arends a splica. “Un grado di ocupacion mas abou no ta genera mesun empleo, divisas of actividad economico.”

“Ta puntonan di discusion cu nos como oposicion ta trece dilanti responsablemente y ta haci un yamado pa hiba un dialogo na nivel nacional: un discusion cu base amplio pa hunto yega na solucionnan riba e temanan esaki,” Arends a bida. Fraccion di AVP ta lamenta cu te ainda no tabata tin un dialogo amplio genuino y ta ricibi hopi keho cu ta tuma decisionnan den forma ad hoc sin involcra stakeholders.

