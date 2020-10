Parlamentario Richard Arends (AVP): ‘Ley di screening no ta combati corupcion’

Parlamentario Richard Arends di fraccion AVP ta splica MasNoticia cu e formacion di un gobierno ta algo cu ta parti di nos sistema constitucional, pero tin hopi cosnan cu no ta skirbi of codifica cual ta sosode patras di porta di oficina di gobernador.

Y entre otro e screening, cu tin un decreto cu ta un ley cual ministernan ta wordo screened hunto cu nan familiarnan, mirando e ley di screening cu a wordo presenta ultimo na parlamento ta hustamente limita con leu e screening ta bay, segun sr. Arends.

“E screening cu tin aworaki ta basta riguroso, pero bo no ta bay haci e menos. Y e no tin nada di haber cu corupcion ni nada pasobra ley di screening no ta combati corupcion. P’esey bo tin bo codigo penal cu ta haci esey”, sr. Arends ta splica. E ta gewoon un screening cu bo tin na unda bo tin un base pa scrutin’e segun e parlamentario ta bisa, “y nos a purba mehor’e, nos a ampli’e pa inclui e ministernan plenipotenciario na Washington, nos a ampli’e pa no solamente den ministerraad pero pafo tambe cumpli cu ley di integridad.” Esaki no a wordo aprecia segun sr.Arends pasobra esnan cu a entrega e ley ta di opinion cu conflicto di interes ta sosode solamente ora cu bo ta biba cu otro bao un solo dak, of den conseho di minister. Siendo cu e responsabilidad ministerial ta hopi mas amplio cu solamente dos biaha pa siman den conseho di minister.

Parlamentario Daphne Lejuez (MEP) por ehempel a sostene e amienda cu tabata di fraccion AVP y Parlamentario Lejuez cual hustamente e puntonan aki a wordo treci dilanti. Esnan cu a tuma e iniciativa pa e ley nobo aki di integridad a kita hopi cos cu ta esencial pa e screening di un mandatario.

E iniciativa ta uno cu varios minister y ex minister a participa aden, tin conocemento kico un screening ta y ki impacto esaki tin pa esun cu ta pasa den dje y su famia.

‘No tabata habri pa dialogo’

Pa loke ta e tratamento di e ley, parlamentario Richard Arends ta expresa cu: “e tabata ‘their way, or the high way’ y no tabata ni habri pa dialogo. A djis pega algun cos cu tabata tecnico, pero e esencia di nos amienda cual tabata pa evita cu tin conflicto di interes bao di dak y pafo di conseho di minister, y principalmente pa e ta aplicabel. “

E parlamentario ta expresa cu traha regla pa otro ta hopi leuk berdad, pero bo mester aplica esaki pa bo mes tambe cual no a wordo haci. “E tabata contradictorio pasobra nan no kier haci e, pero den mesun rosea nan ta bisa cu e ley di screening existente ta bon, y esaki lo ta djis pa codifica e ley na un nivel mas ‘mas halto’, nan ponencia tabata poco contradictorio”, sr. Arends ta bisa. E parlamentario ta sigui splica: “pasobra nan a culpa nos cu nos ta pro corupcion, pero kico bo ta implica? Esey kiermen cu e ministernan actual no a haya un bon screening?”

Tabata tin hopi emocion di parti di esnan cu a inicia e ley, cual ta comprendibel pasobra tratamento di un ley di berdad ta hopi trabao. Y si bo kier busca un base amplio, segun sr. Arends bo mester por ta habri pa busca conseho di otro. Arends: “E no ta algo cu ta afecta ningun hende, e ta algo cu ta regla gobierno. E ta un ley cu no tin efecto riba abo como ciudadano directamente, solamente cu bo ta sigur cu e persona cu tin e cargo a haya un screening. “

Ancrando fenomeno di ‘friends & family’ ?

MasNoticia a haya un reaccion di parlamentario Daphne Lejuez di fraccion MEP kende a vota contra y duna un splicacion amplio riba esaki cual bo por lesa riba nos website. Parlamentario Lejuez a subraya cu ta parce cu coalicion no kier pa e ley aki conta pa e ministernan actual, ni tampoco pa logra na haci screening prome cu siguiente eleccion. “No mester midi cu dos midi”, segun Parlamentario Lejuez.

MasNoticia a puntra sr. Arends riba su punto di bista riba esaki, y e la splica nos cu e amienda cu a wordo presenta tabata tin un bepaling caminda lo haci investigacionnan cu e ley di screening aki ta trece dilanti pa e ekipo actual, cual a wordo nenga. Y di dos, e ley tin un ‘tussen tijdse screening’ cual segun e ley ey lo mester tuma luga na October 2021. “E ley ta drenta na vigor 1 di Januari 2021, pa e ‘tussen tijdse screening’ tuma luga despues na October, y nos tur sa cu eleccion ta na September, cual ta hopi coincidente”, sr. Arends ta bisa.

E amienda presenta tabata consisti di dos parti cardinal, cual ta e hecho cu e ley aki lo mester ta aplicabel pa ministernan actual, y tambe manera menciona pa evita conflicto di interes pafo di conseho di minister y un huishouden cual a wordo rechasa. “Pues basicamente den e ley cu a wordo presenta, bo por pasa tur bo negoshinan pa rumannan, suegronan, primonan, familiarnan, etc,” sr. Arends ta bisa.

